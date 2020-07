‘Ministerie gaat mobiele flitskast vaker inzetten’

Het Openbaar Ministerie (OM) test volgens het AD steeds meer met het nieuwe stukje techniek. Zo heeft het OM in Groningen en Limburg mobiele flitskasten getest en sinds mei zijn de verplaatsbare flitskasten ook in Tilburg te vinden. Daarbij blijft het echter niet, want ook in Rotterdam zijn begin deze maand zeven palen neergezet. Hiervan zijn er telkens maar drie met een camera uitgerust. Het doel is om te kijken of de mobiele kasten effect hebben en hoe gebruiksvriendelijk het werkt.

Marloes van Kessel werkt bij het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) en legt aan het AD uit waar de kasten eventueel geplaatst worden. “Het doel is om de verplaatsbare flitskasten vooral in te zetten op wegen waar structureel te hard wordt gereden en de meeste overtredingen plaatsvinden. Daar waar de verkeersveiligheid dus in het geding is.” De plekken worden uitgekozen in overleg met de gemeente en de politie.

In tegenstelling tot mobiele snelheidscontroles waarbij een agent met een lasergun staat, blijven de mobiele flitspalen enkele maanden op dezelfde plek staan.