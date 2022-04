Minister: 'Discussie over 130 km/h pas weer mogelijk bij genoeg EV's'

De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/h wordt voorlopig echt niet teruggedraaid. Dat blijkt uit de worden van Minister Mark Harbers van Verkeer. Hij wijst erop dat het wagenpark nu eerst vooral schoner moet worden voordat hier weer discussie over mogelijk is.

Wie had gehoopt dat er de komende jaren misschien toch weer gesleuteld wordt aan de maximumsnelheid, kan die hoop laten varen. Mark Harbers (VVD) laat in gesprek met het ADweten dat daar in deze kabinetsperiode geen sprake van zal zijn. Als dit kabinet de rit uitzit, praten we over 2025 voordat er misschien iets aan kan veranderen. De in 2020 ingestelde maximumsnelheid van 100 km/h overdag blijft dus nog wel even.

Volgens de VVD-bewindsman is ‘de vroemvroempartij', zoals de VVD zich eerder nog profileerde, nu 'ook een zoefzoefpartij geworden’. Daarmee doelt hij op de geruisloos voortbewegende elektrische auto’s. "Er zal er dan wel heel veel zoefzoef moeten zijn met elektrische auto’s voordat we die discussie weer kunnen beginnen.’’

Dat geeft te denken; mogelijk duurt het nog tot 2030 voordat er weer over een snelheidsverhoging gepraat kan worden. In dat jaar moeten alle nieuwe auto's volledig elektrisch zijn in Nederland. Toch is dat misschien nog niet genoeg, want de verlaging naar 100 km/h zorgde volgens een nieuw onderzoek van Rijkswaterstaat, uitgevoerd door Arcadis en Sweco, voor minder doden. Behalve een lagere stikstofuitstoot, waar het vooral om te doen was, heeft 100 km/h als maximumsnelheid dus nog een gunstige impact. Inmiddels zou bovendien zelfs een meerderheid van de Nederlanders voorstander van een nóg lagere maximumsnelheid zijn.