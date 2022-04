Zes op de tien Nederlanders steunt verdere verlaging snelheidslimiet

Verlaag de maximumsnelheid om het olieverbruik terug te dringen. Dat is een voorstel dat het Internationaal Energie Agentschap (IEA) opperde. Zestig procent van de Nederlanders stemt met dat idee in, zo blijkt uit een enquête van ANP en LocalFocus in samenwerking met Kieskompas. Een deel van hen vindt een maximumsnelheid van 90 km/h overdag 'zeker weten' een goed idee.

Het IEA doet wereldwijd een oproep om olie te besparen vanwege de oorlog in Oekraïne. De organisatie stelt daarbij voor om de maximumsnelheid met 10 km/h te verlagen. Nederland voerde al een forse snelheidsverlaging van 130 km/h naar 100 km/h door vanwege de 'stikstofcrisis', maar dat is volgens een deel van de geënquêteerden kennelijk nog niet genoeg. Kieskompas legde de voorgestelde besparingsmaatregel van het IEA namelijk voor aan een 'representatieve groep van bijna 4.000 volwassen Nederlanders.' 60 procent van hen is voor een snelheidsreductie, één op de drie voorstanders staat zelfs 'zeker weten' achter een snelheidslimiet van 90 km/h overdag en 120 km/h in de avonduren en de ochtend.

Een ander deel van de respondenten geeft tegengas. Zo is een kwart van de respondenten het pertinent oneens met een nog lagere maximumsnelheid dan de huidige. 15 procent van de ondervraagden ziet het ook liever niet gebeuren, maar is minder uitgesproken in die mening. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat mensen die tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen op een linkse partij stemden vaker achter de snelheidsverlaging staan dan rechtse stemmers. Onder VVD-stemmers is de helft voor de besparingsmaatregel, terwijl bij de achterban van GroenLinks 90 procent de voorgestelde maatregel steunt. Ook staan vrouwen eerder achter de maatregel dan mannen en hebben ouderen er doorgaans minder vaak moeite mee dan jongeren.

Naast een verlaging van de maximumsnelheid ziet het IEA ook graag dat mensen meer thuis gaan werken, vaker carpoolen en dat grote steden autovrije zondagen gaan introduceren. De Europese Unie werkt momenteel aan plannen voor een boycot van Russische olie, maar de lidstaten zijn het hier niet over eens.

Wat vind jij? Is een verdere verlaging van de maximumsnelheid een goed idee, of moeten we deze gewoon laten zoals hij is? Laat het weten in de reacties.