Mini John Cooper Works GP klaar voor debuut

Mini heeft de John Cooper Works GP in de ontwikkelingskamers staan, een zwaar bespoilerde overtreffende trap van de reguliere John Cooper Works-uitvoering van zijn driedeurs hatchback. Dat hij komt, staat al even vast. Mini is namelijk al enige tijd druk met het teasen van het model. Het merk meldt nu dat de Mini John Cooper Works GP volgende week zijn publieksdebuut beleeft tijdens de Los Angeles Auto Show.

Het is niet voor het eerst dat Mini een plankharde en dus extra pittige variant van John Cooper Works-versie gaat voeren. De laatste keer dat Mini een John Cooper Works GP op de markt bracht, was in 2006. Van die auto werden 2.000 exemplaren gebouwd. Ook de nieuwe JCW GP komt in een beperkte oplage beschikbaar, maar met een beoogd productieaantal van 3.000 stuks komen er meer van beschikbaar dan voorheen.

De Mini John Cooper Works GP staat volgend jaar in de Nederlandse showrooms. Mini gaf eerder al een indicatie van hoe rap de hatchback op de Nürburgring is. De vorige Mini John Cooper Works GP wist een rondje op de 'Ring in 8.23 af te leggen. Deze nieuwe versie zou hetzelfde dik 20 kilometer lange rondje in minder dan 8 minuten kunnen afleggen. Volgende week weten we meer.