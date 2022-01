Mini gaat klassiekers zelf elektrificeren

De oorspronkelijke Mini lijkt een geliefde kandidaat te zijn voor elektrische conversies. Zo ontwikkelde het bedrijf Swindon Powertrain een elektrische aandrijflijn voor klassieke Mini's en waagde de start-up London Electric Cars (LEC) zich ook al aan de oer-Mini. Deze partijen krijgen nu concurrentie van Mini zelf. Het merk gaat namelijk in Oxford onder de vlag 'Mini Recharged' zelf klassieke Mini's elektrificeren.

Het elektrohart dat Mini toepast heeft een maximum vermogen van 122 pk en maakt dat het autootje in ongeveer 9 seconden naar de 100 km/h kan sprinten. De accucapaciteit is niet bekend, maar op één acculading moet je naar verwachting rond de 160 kilometer kunnen halen. Als die voorspelling klopt, is dat niet eens heel veel minder dan de huidige Mini Electric. Het opladen neemt wel wat meer tijd in beslag, want sneller laden dan met 6,6 kW is niet mogelijk. Qua uiterlijk brengt Mini niet heel veel aanpassingen aan: bij de laadopening links zit het stekkersymbool dat moderne elektrische en hybride Mini's ook hebben. Binnenin geeft het instrumentarium voortaan de actieradius in plaats van het brandstofniveau aan.

De elektrische conversie van Mini zelf is iets krachtiger dan die van de bovengenoemde twee bedrijfjes. Daarnaast is een voordeel dat Mini de verbrandingsmotoren die het uit de klassiekers bikt nummert, koppelt aan het exemplaar in kwestie en ergens opslaat, zodat ze in een later stadium desgewenst weer teruggezet kunnen worden. Ook krijgt iedere naar EV omgebouwde oer-Mini een uniek nummer. Interesse gekregen? Helaas bouwt Mini vooralsnog alleen elektrische klassiekers voor de Britse markt. De prijs vermeldt Mini overigens niet, maar goedkoop zal het ombouwproces hoogstwaarschijnlijk niet zijn.