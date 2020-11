Iedere klassieke Mini kan elektrisch worden

Het Britse bedrijf heeft namelijk een elektromotor ontwikkeld voor gebruik in klassieke Mini's. Dat wil zeggen; een motor die perfect te integreren moet zijn in de motorruimte van de vrolijke kleine Brit. Dat zit zo; de motor wordt compleet met een subframe eromheen geleverd. Het geheel moet daardoor makkelijk in de motorruimte bevestigen zijn, ongeacht welk type klassieke Mini je hebt. Uiteraard ben je er dan nog niet, maar het scheelt in ieder geval dat er op dat vlak verder geen maatwerk meer nodig is. Volgens Swindon is de motor vrij eenvoudig aan te sluiten op de aandrijfas en worden er speciale bouten meegeleverd om de boel stevig vast te zetten in de neus van de Mini.

De 70 kilo wegende motor levert een vermogen van 109 pk en is zelfs in staat tot het leveren van een piekvermogen van 163,5 pk. We kunnen niet anders dan voorstellen dat het van een klassieke Mini een zeer snel autootje maakt. Uiteraard ben je er met de motor alleen nog niet, maar Swindon levert los ook nog zaken als een accupakket met een capaciteit van 12 kWh en laadsystemen. Wie enkel de motor koopt, is omgerekend net geen €10.000 kwijt. Daar komen andere zaken dus nog bij. Een kostbaar verhaal is het daarmee wel, maar volgens Swindon hebben al 500 mensen interesse in de motor, waarvan het leeuwendeel Mini-eigenaar is.