Mini Countryman John Cooper Works vernieuwd

In mei dit jaar stelde Mini de vernieuwde Countryman aan autoland voor. De grootste Mini die je momenteel kopen kunt, werd net als zijn broertjes en zusjes voorzien van nieuwe verlichting aan zowel de voor- als achterzijde én kreeg nieuw bumperwerk. Mini hield de vernieuwde versie van de sportiefste uitvoering van zijn hoogpotige tot op heden onder de pet, maar vandaag is de dag dat ook die Countryman John Cooper Works aan het daglicht wordt voorgesteld.

Wie erop had gerekend dat Mini de Countryman John Cooper Works tijdens het bijpunten zou injecteren met een dosis extra vermogen, die moeten we teleurstellen. Althans, teleurstellen ... De Countryman John Cooper Works (JCW) onderging vorig jaar al een stevige krachtkuur waarbij het vermogen van de 2.0 viercilinder werd opgeschroefd tot 306 pk en 450 Nm, zomaar even 75 pk en 100 Nm meer dan ervoor. Dat vermogen blijft netjes intact in wordt ook nu weer via een achttraps Steptronic Sport-automaat over alle vier de wielen verdeeld. Wie de Countryman JCW op zijn staart trapt, heeft de vijfzitter in 5,1 seconden op een snelheid van 100 km/h zitten. De aanpassingen die Mini nu doorvoert, hebben vooral betrekking op uiterlijkheden.

Ook de sportiefste Countryman is nu bedeeld met de kenmerkende Union Jack-achterlichten en krijgt dezelfde nieuwe verlichting aan de voorzijde als zijn minder potente broertjes en zusjes. Achterop zien we een compleet herziene achterbumper terwijl Mini de bumper aan de voorzijde nagenoeg intact laat. Wel is de grille aangepast, inclusief het rode biesje erin. Waar de rode lijn voorheen de vorm van de grille volgde, trekt Mini nu de scheidslijn tussen bumper en motorkap optisch door met een strakke rode lijn. Net als bij de reguliere Countryman zijn ledkoplampen op de John Cooper Works standaard, adaptieve led-kijkers zijn optioneel. Mini zet nieuwe lakkleuren, White Silver Metallic en Sage Green Metallic, op de bestellijsten en biedt nu ook de mogelijkheid voor het Piano Black Exterior-pakket te gaan. Wie dat donkere pakket aanvinkt, krijgt onder meer glanzend zwarte in plaats van chroomkleurige afwerking rond de koplampen, de achterlichten en de grille. In het binnenste is voortaan tegen betaling een digitaal instrumentarium leverbaar met een diameter van 5 inch. Tevens optioneel: het 8,8-inch scherm dat gekoppeld is aan het Connected Media-infotainmentsysteem.

Nederlandse prijzen zijn er vooralsnog niet. Wél is bekend dat de vernieuwde Countryman John Cooper Works vanaf november bij de Nederlandse dealers staat.