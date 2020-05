Mini Countryman in vernieuwd jasje gestoken

Mini heeft de verjongingskuur die het voor zijn gamma klaar had liggen nu ook bij zijn grootste model doorgevoerd. De Countryman is namelijk bijgewerkt en krijgt vanaf nu ook de Union Jack-achterlichten.

Mini is in 2018 begonnen met de reeks facelifts voor zijn modellen. Deze kuur begon destijds bij de reguliere driedeurs en cabriolet en eindigde vooralsnog vorig jaar bij de Clubman. Het recept voor de aanpassingsronde is ondertussen duidelijk: de motoren krijgen een kleine update en aan de buitenkant stelen vooral nieuwe lichten de show. Aangezien Mini de huidige Countryman pas in 2017 lanceerde, is het logisch dat de SUV nog even op deze verjongingskuur moest wachten. Nu acht Mini de tijd echter rijp en komt de Countryman er niet meer onderuit.

Ook voor de buitenkant van de vernieuwde Countryman heeft Mini een stel nieuwe lichten klaarliggen. Aan de voorkant wordt vanaf de facelift enkel nog ledverlichting gebruikt. Dit houdt in dat dus ook de Mini One Countryman standaard al op ledverlichting kan rekenen. Datzelfde geldt voor ledmistlampen in de voorbumper: die behoren voortaan tot de standaarduitrusting van elke Countryman. Voor adaptieve of matrix-ledkoplampen moet echter wel nog even worden doorgespaard. De vernieuwde voorkant wordt verder gekenmerkt door een iets ronder afgewerkte grille en een andere voorbumper met minder grote ovale luchtroosters. Rechtopstaande gleuven aan weerszijden van de bumper en een zwart doorlopend kunststof sierstuk voor de mistlampen maken het geheel nu af.

Union Jack

Aan de achterkant zijn het de nieuwe achterlichten met Union Jack-indeling die het beeld van de gefacelifte Countryman bepalen. De achterbumper krijgt van Mini verder een iets andere lijn, waarin de rechtopstaande reflectoren duidelijker naar voren komen. Verder zit het hem voor de buitenkant in de details. Zo kunnen klanten voortaan uit nog twee nieuwe kleuren kiezen (White Silver en Sage Green) en worden nieuwe 17- en 19-inch lichtmetalen wielen aan het keuzemenu toegevoegd.

Voor de binnenkant heeft Mini minder primeurs klaarliggen. Naast wat nieuwe leersoorten en andere afwerkingsmaterialen krijgt elke Countryman voortaan standaard een met leer bekleed sportstuur en plaatst Mini optioneel een 5-inch digitaal instrumentarium achter dat stuurwiel in plaats van de oude bekende ronde meters.

Elektrisch bereik

De motoren worden bij de facelift in een doorontwikkelde staat gemonteerd. Zo krijgen bijvoorbeeld alle benzine- en dieselversies een nieuwe startgenerator en ontmoet de plug-in hybride Mini Cooper SE Countryman BMW’s laatste eDrive-technologie, waardoor het elektrische bereik tot 61 kilometer toeneemt. Dat zijn welgeteld vier extra kilometers. Qua motorisering behoudt deze versie een 1,5-liter driecilinder met 136 pk, samen met een 88 pk sterke elektromotor. Het accupakket is 9,6 kWh groot.

Op de motorenlijst parkeert Mini drie benzinemotoren, drie diesels en die ene plug-in hybride. Bij de benzinemotoren kan worden gekozen uit de 102 pk sterke Mini One, de 136 pk sterke Mini Cooper en de 178 pk sterke Mini Cooper S. De Cooper en Cooper S zijn daarbij optioneel leverbaar met de All4-vierwielaandrijving. Dieselen kan met de 116 pk sterke One D of de 150 of 190 pk sterke Cooper D of Cooper SD. Die Cooper D en SD zijn tevens leverbaar als All4. De plug-in hybride Cooper SE is standaard vierwielaangedreven en heeft een systeemvermogen van 224 pk. Deze versie wordt gekoppeld aan een zestraps automaat, de overige All4-versies krijgen een achttraps automaat.

Mini’s hoofdstuk met de Countryman begon in 2010, toen de eerste generatie op de markt verscheen. De huidige generatie draait sinds 2017 mee en is sindsdien voor het eerst ook leverbaar als plug-in hybride. Het is nog niet precies bekend wanneer de vernieuwde Countryman bij de Nederlandse dealers staat. De prijzen volgen ook op een later moment.