Mini Countryman - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De basisuitvoering een showroomlokkertje? Tot voor kort was de 102 pk sterke Mini Countryman One met een vanafprijs van net iets meer dan €37.000 dat wel. Die is niet meer leverbaar, dus begint het nu voor een smak meer geld (€44.390) bij de Countryman Cooper met 136 pk. Wat je daar dan allemaal voor krijgt?

Mini Countryman Cooper Essential, €44.390

De derde generatie van de Mini Countryman staat al te trappelen om volgend jaar de huidige af te lossen. Tot het zo ver is, kun je er nog een van de tweede generatie bestellen. Daarvan verkleint Mini het leveringsgamma alvast - al zou dat met de chiptekorten te maken kunnen hebben. Eerder kon je de Countryman in ieder geval nog als One met een geknepen driecilinder-met-handbak bestellen. Die was 102 pk sterk en deed 12 seconden over de standaardsprint, en da's niet echt 'premium'. Iets meer premium - ook omwille van de uitrusting - is de Countryman Cooper, waarmee nu de prijslijsten beginnen.

Die heeft een 136-pk variant van de driepitter onder zijn kap, die gekoppeld is aan een dubbelkoppelingsautomaat. Hij kost je momenteel minstens €44.390, wel ruim €7.000 meer dan de vanafprijs van de One. Voor dat geld zijn wel altijd het Premium-pakket en het digitale instrumentarium aangevinkt op de optielijst: ook wat betreft uitrusting is de keuze beperkt. Sommige opties moeten er nu eenmaal op zitten. De hier aangegeven daadwerkelijke vanafprijs ligt daardoor hoger dan de laagste prijs die je bij het eerste keuzemenu in de configurator treft. Daarin lijkt een handgeschakelde Cooper S (180 pk, 'vanaf' €44.090) normaalgesproken goedkoper te zijn dan een deze Cooper met automaat. Selecteer je die Cooper S, dan begint het totaalbedrag boven de €50.000. Dat heeft mede te maken met het feit dat je in dit stadium veroordeeld bent tot sommige opties, waarvoor soms flink moet worden bijbetaald.

Beperkt leveringsgamma = altijd rijke uitrusting

Maar goed, de vanafprijs is dus €44.390. Voor dat geld krijg je een Countryman Cooper in Essential-uitvoering. Die is standaard gehuld in de metallic grijstint 'Melting Silver III' en staat op 16 -inch lichtmetalen wielen. Voor een andere kleur of grotere wielen dien je uiteraard bij te betalen, al kun je met de hand op de knip wel iets aan het exterieur veranderen. Zo spuit Mini het dak en de spiegelkappen zonder bijbetaling in contrasterend wit of zwart (dat laatste zie je op de foto's). Het All4-exterieurpakket, geïnspireerd op de vierwielaangedreven Countryman, kost je eveneens niets extra. Dat zorgt voor wat lichtgrijze accenten op side skirts, achterbumper en voorbumper. Bij de laatste daarvan wordt niet alleen de onderste opening omringd door het lichtgrijze plastic dat bij het pakket hoort, maar ook de gleuven voor de luchtgeleiding aan weerszijden daarvan. Wat verder opvalt: ledachterlichten met Union Jack-motief zijn al inbegrepen. Ledkoplampen en -mistlichten voor- en achter zijn eveneens standaard.

Het interieur van de kale Cooper is gehuld in zwart stof, waarbij de dashboardpanelen in het grijs zijn uitgevoerd. Andere kleuren of materialen vergen bijbetaling. Aan de binnenkant is een multifunctioneel en met leer bekleed sportstuur standaard, evenals de cruisecontrol die je daarop kunt bedienen. Automatische airconditioning met twee zones en keyless go zijn eveneens standaard. De zijspiegels zijn altijd verwarmbaar - overigens evenals de voorstoelen - en elektrisch inklapbaar.

Voor het infotainment krijgt de Cooper standaard een 8,8-inch scherm in het midden. Een digitaal instrumentarium is, evenals DAB-radio, Bluetooth en spraakbediening, altijd aanwezig. Verder ontkom je niet aan het Premium-pakket. Dat behelst onder meer navigatie, een draadloze oplader, Apple CarPlay en parkeersensoren en -camera achter. Daarmee is de standaarduitrusting compleet. Eigenlijk zitten de essentiële zaken en vrijwel alle tegenwoordig gangbare luxe-items er wel op.

Luxe is dus 'standaard', aankleding niet

Door het wegvallen van de One is de standaarduitrusting bij een Countryman best riant te noemen. Vooral door de aanwezigheid van het Premium-pakket, want dat zorgt bijvoorbeeld voor stoelverwarming en elektrisch inklapbare spiegels, waarvoor je normaalgesproken bijbetaalt. De 16-inch wielen en het ontbreken van de actieve veiligheidssystemen die bij veel concurrenten tegenwoordig standaard zijn, zorgen er samen wel voor dat de portemonnee na het uitgeven van ruim €44.000 alsnog zou kunnen jeuken in de broekzak. Vooral als je bedenkt dat je je bij zo'n Mini behoorlijk kunt uitleven op de personalisering.

Kijken we daarom even naar een uitgebreidere uitvoering, dan komt er €2.400 bij. Je hebt dan een Classic-uitvoering met 17-inch wielen, waarop je zonder extra te betalen uit een aantal kleuren kunt kiezen. De stoelbekleding daarvan is iets luxer en bestaat deels uit kunstleer. Nog een stapje hoger kost minstens €5.000 extra. Wens je niet alleen een weldadiger aankleding maar tevens meer uitrusting, dan begint het bij het inwisselen van het Premium-pakket voor een Premium Go- of Premium Plus-pakket (€1.000 of €2.800 extra). Daarin zitten de gemiste actieve veiligheids- en rijhulpsystemen en zaken als elektrisch verstelbare stoelen en een panoramadak.

Wil je dan nog meer, dan kun je goed merken dat we hier toch echt met een premiummerk te maken hebben. Luxe leren stoelbekleding in verschillende kleuren, grote wielen, sfeerverlichting, veel vermogen: het is allemaal mogelijk, maar kost flink extra. Bruin leer? Ruim €2.000 extra. 19-inch? Idem dito. Vandaag leren we dat je bij Mini voor €44.390 best een rijk uitgeruste en relatief ruime auto kunt krijgen, die er desondanks niet al te dik uitziet. Daarmee is het letterlijk een verrassend volledige auto. Vind je dat niet leuk en wens je zaken als assistentiesystemen, een elektrisch bedienbare achterklep en wat meer vermogen, dan kun je de prijs wel heel snel richting de €60.000 laten stijgen - of er voorbij.