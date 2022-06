Mini Countryman als Untamed Edition

In de markt voor een nieuwe Mini Countryman, maar weet je in de configurator geen fijne versie samen te stellen? Neem dan de Untamed Edition eens onder de loep, dit is namelijk een nieuwe uitvoering die standaard behoorlijk goed in zijn spullen zit en die zich ook met zijn exterieur iets van de reguliere uitvoeringen onderscheidt.

De Countryman Untamed Edition is altijd in de grijze kleur Momentum Grey uitgevoerd en heeft een reeks in diezelfde kleur uitgevoerde accenten in de voor- en achterbumper. Ook zijn de Mini-logo's aan voor- en achterzijde in deze grijstint uitgevoerd. Daarnaast overlaadt Mini het exterieur van de Untamed Edition met zwarte accenten. We zien een zwart dak, zwarte zijspiegelkappen, zwarte dakrails en donkerder uitgevoerde koplampunits. Ook zijn zaken als de omlijsting van de grille, die van de voor- en achterlichten, de portiergrepen en de uitlaateindstukken in het zwart uitgevoerd. Onderaan de portieren zien we vier diagonale strepen, Frozen Bluestone-kleurige stickers. Het 18-inch lichtmetaal onder deze uitvoering is in two-tone-kleurstelling voorbehouden aan de Untamed Edition.

In het interieur vouwt Mini groen leer om de stoelen en in de deurpanelen, leer dat wordt afgewerkt met contrasterende stiksels. Mini geeft de Untamed Edition speciale instaplijsten en het kunststof paneel dat over de gehele breedte in het midden van het dashboard loopt is uitgevoerd in de kleur Frozen Blue. Een uitgebreide reeks Untamed-badges horen natuurlijk bij een speciale uitvoering. De standaarduitrusting omvat onder meer elektrisch inklapbare buitenspiegels, een achteruitrijcamera, elektrisch verwarmbare sportstoelen, parkeerpiepers achter, climate control en een navigatiesysteem.

De Mini Cooper Countryman, Cooper S ALL4 Countryman en plug-in hybride Cooper SE Countryman zijn als Untamed Edition te krijgen en kosten achtereenvolgens €45.790, €57.390 en €48.690.