Mini blikt vooruit op John Cooper Works GP

De John Cooper Works-versies van de Clubman en Countryman worden voortgestuwd door een 306 pk en 450 Nm sterke geblazen 2.0, een viercilinder die maar liefst 75 pk en 100 Nm krachtiger is dan de vierpitter die in de vorige JCW-varianten als krachtcentrale fungeerde. Van de reguliere driedeurs-Mini komt nog een John Cooper Works GP-versie, een tot 3.000 stuks gelimiteerde editie die bij Mini nu zelf in de spotlight staat.

De Mini John Cooper Works GP staat volgend jaar in de Nederlandse showrooms en belooft een zeer heftig model te worden. Mini geeft namelijk al een indicatie van hoe rap de hatchback op de Nürburgring is. De vorige Mini John Cooper Works GP wist een rondje op de 'Ring in 8:23 af te leggen. Deze nieuwe versie zou hetzelfde dik 20 km lange rondje in minder dan 8 minuten kunnen afleggen. Klein verschil: de in 2012 gepresenteerde laatste John Cooper Works GP had 218 pk onder de kap, deze GP-variant overschrijdt natuurlijk de 300 stuks. Nog even geduld.