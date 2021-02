Geld.nl heeft de autoverzekeringen van 11 autoverzekeraars onder de loep genomen en concludeert dat het gros van hen vorig jaar minder schadeclaims heeft ontvangen dan in 2019. Met name in de maanden maart, april en mei - de periode van de eerste lockdown - zijn er minder schades gereden. Geld.nl koppelt deze data aan cijfers van De Nederlandsche Bank over de totale hoogte van het claimbedrag. Met name in het tweede kwartaal, de maanden april, mei en juni, lag het totale claimbedrag lager dan in diezelfde periode in 2019. In het derde kwartaal benaderde het claimbedrag dat van hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor. Hoewel er minder schades zijn gereden, verlaagt het gros van de autoverzekeraars hun premies niet.

Volgens Geld.nl hebben alleen Promovendum, ABN AMRO en Univé hun premies verlaagd. “Doordat er minder auto is gereden, was er ook minder schade. Univé heeft hierdoor minder schades uitgekeerd. Omdat Univé een coöperatie zonder winstoogmerk is, kunnen we daarom voor de meeste klanten de autopremie verlagen”, zegt een woordvoerder van Univé tegen de vergelijkingssite. Verzekeraars die hun premies niet hebben verlaagd, geven onder meer als verklaring aan dat het totaalbedrag per schade nog steeds hoog is en in de toekomst alleen maar verder zal stijgen. Verzekeraars Centraal Beheer, FBTO, ING en Unigarant geven daarbij aan dat het aantal schades in de coronaperiode slechts één van de factoren is die op lange termijn de hoogten van de verzekeringspremie bepaalt. Deze verzekeraars kiezen er naar eigen zeggen voor de premies op langere termijn stabiel te houden zodat ze niet opeens stevig verhoogd worden als het aantal autoschades en het totale claimbedrag wél hoger uitvalt.

Volgens Geld.nl betaalde de Nederlandse consument in 2019 gemiddeld ongeveer € 84 per maand aan premie voor de autoverzekering. Vorig jaar lag dit maandbedrag op gemiddeld € 87.