Milieuzone Utrecht aangescherpt

Per 1 april mogen er alleen nog emissieklasse 4-diesels of nieuwere dieselauto's de binnenstad van Utrecht in. Concreet betekent dit dat dieselauto's van bouwjaar 2004 of daarvoor er dan niet meer welkom zijn. Hiermee wil het gemeentebestuur de luchtkwaliteit in het centrum van de stad verbeteren. Dieselauto's zijn verantwoordelijk voor relatief veel fijnstofuitstoot. "Het is belangrijk dat elke Utrechter gezonde lucht kan inademen. Daarom zijn we ook zo hard aan het werk om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Het verstrengen van de milieuzone is een belangrijke stap daarin", zegt wethouder Eelco Eerenberg (Milieu en Emissieloos vervoer) dinsdag.

Dat is niet de enige geplande aanscherping. Utrecht maakt in 2022 de milieuzone ook strenger voor vrachtauto's. In 2025 wordt de zone vervolgens ook afgesloten voor dieselauto's voor emissieklasse 4-diesels. Dan mogen er dus alleen nog op diesel rijdende personenauto's van na september 2009 in en dan "...komt er een uitstootvrije zone voor bestelauto’s en vrachtauto's," aldus Eerenberg.

Overtreders ontvangen tot de zomer eerst een waarschuwingsbrief. Vanaf 1 juli valt er direct een bekeuring van minimaal € 95 op de mat. Bewoners met een vervuilende auto kunnen subsidie krijgen om hun auto (met emissieklasse 3 of ouder) te laten slopen. Ook ondernemers en bedrijven uit omliggende gemeenten kunnen aanspraak maken op dit potje.