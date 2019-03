MG ZS EV maakt oversteek naar UK

MG, nu in handen van de Chinese gigant SAIC Motor, laat weten dat de Britten aankomende herfst kennis maken van de ZS EV. De MG ZS kennen wij van het begin van deze eeuw als opgedirkte Rover 45. Hedendaags gaat de ZS echter door het leven als, hoe kan het ook anders, cross-over. De ZS op fossiele brandstoffen rijdt sinds november 2017 in Engeland rond, maar volgens MG’s Britse Head of Sales Daniel Gregorious is de auto de uitgelezen kans om de Britse elektrische markt te betreden.

Over de prijs en specificaties houdt Gregorious zijn lippen echter stijf op elkaar. In de Chinese ZS EV monteert SAIC Motor een 150 pk sterke elektromotor. Over het accupakket heerst daar verder alleen ook nog onduidelijkheid, maar MG meldt dat de auto zo’n 335 kilometer ver moet komen op een acculading volgende de oude NEDC-cyclus. Potentiële Britse kopers kunnen zich vanaf nu registreren voor een ZS EV. Of de auto ook de oversteek naar de rest van Europa maakt, is verder niks bekend.