MG-moederbedrijf geïnteresseerd in VDL Nedcar

Dit heeft de Europese topman van SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), Matt Lei, gezegd in gesprek met Het Financieele Dagblad. Een stap naar productie in Nederland is dan 'een optie', liet hij weten aan de krant. Lei gaf tegen het FD aan 'behoorlijk goed op de hoogte te zijn' van de situatie in Limburg. Maar of het grootste autoconcern van China straks echt auto's in Nederland wil laten bouwen, is nog niet te zeggen. Momenteel zouden verkopen van het van oorsprong Britse MG nog te laag zijn voor een dergelijke stap.

VDL Nedcar is al een tijdje naarstig op zoek naar een nieuwe opdrachtgever. Het Duitse autoconcern BMW, voor wie Nedcar nog tot en met 2023 Mini's in elkaar zet, kondigde vorig jaar aan te gaan stoppen met de autoproductie in Nederland. Door het besluit staan bij de fabriek in Born duizenden banen op de tocht. VDL hoopt met uitbreiding van haar faciliteiten aantrekkelijker te worden voor andere partijen en stelde in oktober al met enkele partijen verkennende gesprekken te voeren.

MG doet met de volledig elektrische ZS goede zaken in Europa en vooral ook in Nederland. De plug-in hybride EHS is er nu bij gekomen en uiteraard hoopt SAIC dat MG daarmee haar marktaandeel verder kan uitbreiden. Of het genoeg is om de auto's ook echt hier te gaan bouwen, vindt Lei nog lastig te zeggen: "Dit bevindt zich in een zeer vroeg stadium", zo reageerde de bestuurder op de vraag of er gesprekken worden gevoerd met VDL. "Verder kan ik er niets over zeggen. Het is voor ons een optie. Maar als wij niet genoeg verkoopvolume in Europa hebben, heeft het allemaal geen zin."