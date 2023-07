MG gaat 4 Electric mogelijk in Europa bouwen

MG ken je nu vooral als Chinees automerk dat zijn auto's in China produceert. In de toekomst bouwt MG mogelijk net als vroeger auto's in Europa. MG zou overwegen om onder meer de 4 Electric in Europa te gaan bouwen.

Tegen Automotive News zegt William Wang - het hoofd van de Engelse afdeling van MG - dat het waarschijnlijk is dat MG's moederbedrijf SAIC in Europa een fabriek gaat optuigen. In die fabriek zou MG vervolgens waarschijnlijk de 4 Electric gaan produceren. Die elektrische hatchback rolt momenteel in China van de productieband in de SAIC-fabriek in Ningde.

Het klinkt niet geheel logisch dat MG een auto die het nu in zijn thuisland goedkoper produceert in het duurdere Europa gaat produceren. Volgens Wang scheelt het produceren in Europa onder meer een importheffing van zo'n 10 procent, al onderschrijft hij dat de productiekosten in Europa hoger liggen. Daarnaast zou een Europese fabriek MG een sterkere link met Europa geven, aldus Wang. "Lokaal produceren betekent dat je samenwerkt met lokale mensen. De toewijding is dan groter", zegt Wang tegen Automotive News. De hoge pief benadrukt daarbij het de keuze van SAIC om in Europa een fabriek te gaan opzetten géén politieke zal zijn. Volgens Wang maakt SAIC binnen twee tot drie jaar bekend waar zijn fabriek komt te staan.