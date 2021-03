MG breidt Europese dealernetwerk fors uit

MG krijgt flink voet aan de grond in Europa en daar moeten de vandaag onthulde MG 5 en Marvel R aan bijdragen. MG zet in op groei, want het merk breidt het Europese dealerbestand fors uit.

MG voert de druk op de concurrentie dit jaar op, want naast de ZS EV en EHS krijgen we ook de MG 5 Electric en Marvel R Electric erbij. Om het offensief kracht bij te zetten, breidt MG het aantal dealervestigingen uit. Matt Lei, de CEO van MG Motor Europe maakt dat bekend bij de onthulling van de MG 5 en Marvel R. "In de 18 maanden dat we in Europa actief zijn, zijn we niet alleen op 13 markten gestart, maar hebben we ook 100 merkdealers geopend voor verkoop, aftersales en service. Ons plan is om in 2021 nog eens 200 nieuwe MG merkdealers te openen in Europa."

In Nederland kun je nu voor MG's terecht bij Van Mossel in Amsterdam, Rotterdam en Breda. MG Motor Europe meldt aan AutoWeek dat er vanaf 18 maart - komende donderdag - een pop-up store bij komt in Den Haag bij Westfield. Verder wordt er 'nagedacht over uitbreiding in het noorden en oosten van het land' door Van Mossel.

MG levert weliswaar auto's die hun oorsprong ver bij ons vandaan vinden, maar zegt dat ze moeten voldoen aan Europese wensen. Volgens Lei houdt MG dat scherp in de gaten. "We hebben goed geluisterd naar wat Europese klanten willen. Dingen zoals elektrische mobiliteit in auto's die een vertrouwenwekkend rijbereik bieden, ze moeten kunnen snelladen en vol zitten met geavanceerde veiligheidssystemen. Auto's die goed uitgerust zijn, tegen een slimme en eerlijke prijs." Lei is ervan overtuigd dat ook de MG 5 en Marvel R deze zaken voldoende afvinken om een succes te kunnen worden en het niveau van MG zelfs weer wat verhogen. De verkoopcijfers moeten boekdelen gaan spreken, MG rekent zelf in ieder geval al op grotere successen.