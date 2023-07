MG bewijst de kunst van het stapsgewijs onthullen van een nieuw model tot in de puntjes te beheersen. Tijdens het Goodwood Festival of Speed heeft het nu eindelijk de absolute topversie van de MG 4 Electric gepresenteerd. Dit is de MG 4 Electric XPower, gewapend met 435 elektro-pk's.

Het is nog even wachten op de Nederlandse prijs van de MG 4 Electric XPower, maar verder kent de nieuwe sportieve topversie van de Chinese hatchback geen geheimen meer. De MG 4 Electric XPower is de enige variant van de MG 4 met twee elektromotoren en is dus ook de enige vierwielaangedreven versie van het stel. Hij heeft twee samen 435 pk en 600 Nm krachtige elektromotoren en daarmee stamp je er met Launch Control in slechts 3,8 seconden mee naar een snelheid van 100 km/h. Ter vergelijking: de voorheen snelste MG 4 Electric - de variant met 203 pk sterke elektromotor op de achteras, heeft voor dezelfde 0-100-sprint 7,9 tellen de tijd nodig. De topsnelheid van de MG 4 Electric XPower is vastgesteld op 200 km/h. Daarmee is het ook de versie met de hoogste topsnelheid. Snelladen kan met tot 140 kW, ook op dat vlak scoort de XPower beter dan de versies met 51 kWh (117 kW) of 64 kWh (135 kW) accu's.

Net als de MG 4 Electric Comfort en Luxury heeft de XPower een 64 kWh accupakket. Dat levert de auto een WLTP-bereik op van 385 kilometer. De actieradius van de XPower is dus slechts 35 kilometer groter dan die van de absolute basisversie van de hatchback: de 170 pk sterke Standard met kleinere 51 kWh accu. Het wagengewicht van de XPower bedraagt 1.800 kilo en dat maakt hem door de toevoeging van een extra elektromotor zo'n 115 tot 145 kilo zwaarder dan de reeds bestaande versies. Overigens is de voorste elektromotor 204 pk sterk. Het exemplaar op de achteras levert 231 pk. De topversie heeft een herzien onderstel met Dynamic Cornering Control System en een elektronisch sperdifferentieel. De MG 4 Electric XPower is daarnaast tot 25 procent stijver, heeft een herzien regeneratief remsysteem, krijgt geventileerde en 34,5 centimeter grote remschijven en staat op Bridgestone Turanza-banden.

De MG 4 Electric XPower is de sterkste MG ooit. Die titel behoorde voorheen toe aan de XPower SV(-R) waar hij zijn naam mee deelt. Die was tot 390 pk sterk. Vanbuiten herken je de MG 4 Electric XPower onder meer aan zijn oranje remklauwen, zijn zwarte dak en aan de nieuwe 18-inch Cyclone-wielen. Als enige MG 4 Electric is de XPower te krijgen in de op deze foto's zichtbare kleur Racing Green. In het interieur vouwt MG onder meer stoelen met zwart alcantara en een set sportpedalen.

Extended Range

Het blijft niet bij de MG 4 Electric XPower. Het leveringsgamma van de elektrische hatchback wordt namelijk aangevuld met een nieuwe motorversie die ook een nieuw accupakket heeft. Er komt namelijk een Extended Range-versie aan waarvan de Nederlandse naam nog niet bekend is. Die nieuwe variant is de enige versie van de MG 4 Electric die geen 51 kWh of 64 kWh accupakket heeft, maar een groter 77 kWh exemplaar in zijn bodem krijgt. Daarbij heeft de MG 4 Electric in deze nieuwe configuratie een 245 pk sterke elektromotor op de achteras waarmee het na de XPower de meeste potente smaak is. In 6,5 seconden zoemt de MG 4 Electric 'Extended Range' naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 180 km/h. Interessanter is zijn actieradius. Die bedraagt namelijk 520 kilometer. Snelladen kan met tot 144 kW.

Informatie met betrekking tot de Nederlandse markt volgt spoedig.