Met deze cross-over was Alfa Romeo een echte pionier geweest

Ontwikkeld in opdracht van Alfa Romeo als vrijetijdsvoertuig

De teloorgang van de autosalon van Genève maakt een autoliefhebber weemoedig, zeker wanneer die de editie van pakweg 1984 nog eens in de autobladen opzoekt. Hoogtepunten waren de Renault 25, de civiele versie van de Peugeot 205 Turbo 16 en, als klapstuk, de Ferrari 288 GTO. Het aardige van Genève is dat carrosseriebouwers er zich traditiegetrouw van hun meest creatieve kant laten zien. Zo ook Zagato, dat in 1984 een geslaagde Alfetta stationwagon toonde en ook het wonderlijke studiemodel Alfa Romeo Z33 Free Time, gebouwd op basis van de Alfa 33.

De autopers had er destijds nauwelijks aandacht voor, maar dat maakt het model niet minder interessant. Zagato ontwikkelde de Z33 in opdracht van Alfa Romeo als vrijetijdsvoertuig met extra veel binnenruimte en een grote bodemvrijheid. Hij had nog geen vierwielaandrijving, omdat Alfa die pas op diezelfde Geneefse beurs op de 33 Giardinetta zou introduceren. De hoge, hoekige carrosserie had weliswaar duidelijke trekjes van de Giulietta, maar ook proporties waarmee hij klip en klaar associaties opriep met de Range Rover. Zagato’s keuze om de Z33 slechts twee portieren te geven, is daarmee wat ons betreft verklaard. Het interieur was multifunctioneel, met verplaatsbare en opklapbare zittingen. De gekke verhoging achteraan was bedacht om te voorkomen dat de Z33 op een bestelauto zou lijken. Tegenwoordig zouden we een dergelijk model een cross-over noemen, een fenomeen dat anno 1984 nog maar weinig voorkwam.

Z33 was tijd te ver vooruit

Het feit dat Zagato besloot om voor de Z33 twee ontluikende autogenres met elkaar te kruisen, maakte hem extra speciaal. De autowereld had immers net kennisgemaakt met het fenomeen ruimtewagen, terwijl luxe nog amper met terreinauto’s werd geassocieerd. In dit nieuwe, nog zeer dunbevolkte deel van de markt gold de Range Rover als maatstaf en verrichtten de Matra Rancho en de Toyota Tercel 4WD in een lager echelon enig zendingswerk. Een doorbraak bleef uit. De Z33 zou het in dat stille hoekje van de markt vast ook niet hebben gered. Hij was zijn tijd te ver vooruit. En er was niemand die het zag.

De Z33 Free Time, of Tempo Libero zoals hij in de Italiaanse pers werd genoemd, was 15 mm korter, 108 mm breder en 295 mm hoger dan de Alfa 33 1.5 Quadrifoglio waarop hij was gebaseerd.