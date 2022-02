De BMW i4 steelt momenteel de show als elektrische middenklasser van het merk, in 1972 liet BMW al een voorproefje zien in de vorm van de 1602 Elektro. De geëlektrificeerde 1602 had een groot podium, de vanwege bloedige aanslagen helaas zwart omrande Olympische Spelen van 1972.

De Olympische festiviteiten van 1972 speelden zich af in de voortuin van BMW’s destijds net voltooide, iconische hoofdkwartier, de beroemde ‘viercilinder’. Niet zo vreemd dus dat het één van de officiële autoleveranciers van het evenement werd. Voor de geheel nieuwe 520 was het nog te vroeg, want die zou in de herfst van dat jaar volgen. Wel was BMW prominent aanwezig met twee speciaal voor de Spelen met elektrische aandrijving uitgeruste 1602’s. Deze auto’s waren onder meer bedoeld om officials mee over het terrein te chaufferen. Een veel passender taak voor beide 02’s was om zich als camera- en begeleidingsvoertuigen te begeven op het parcours van de marathon. Immers, auto’s zonder uitlaatgassen – zeker als die het bedenkelijke kwaliteitsniveau van 1972 hebben – zullen de lopers als een verademing hebben ervaren. Tegelijkertijd waren de 1602’s eenmaal over de finish ook best uitgeput. De accu’s althans, die de auto’s een magere actieradius van circa 60 kilometer gaven. In het gunstigste geval tenminste, want regulier kruisend door de stad zouden ze het maar 30 kilometer volhouden. Het mocht dus niet te snel gaan, wat een boodschap is waarmee marathonlopers gewoonlijk geen rekening houden.

Het technische concept van de aandrijflijn was van een aandoenlijke eenvoud: BMW had twaalf reguliere 12V-loodaccu’s aan elkaar geknoopt en onder de voorklep van de 1602 gelegd, bij elkaar een vrachtje van een lieve 350 kilo. Het geheel kon uit de auto worden getakeld, waarna er een vers opgeladen pakket voor in de plaats kwam. Een omslachtige, maar effectieve manier om de auto’s mobiel te houden. Op de plek van de versnellingsbak kwam een elektromotor van Bosch, die de achterwielen aandreef. Ook toen kon de aandrijflijn al remenergie opslaan in het accupakket. “De elektrische 1602 maakte ons duidelijk dat we alleen met de beperkte actieradius konden afrekenen door ons te richten op de ontwikkeling van accu-technologie”, aldus de fabrikant. Daar nam BMW wel eventjes de tijd voor; de eerste elektrische BMW werd in 2013 de i3.