Mercedes strijdbaar: 'Halve seconde gewonnen, er komt meer'

Mercedes sloeg dit jaar aanvankelijk de plank behoorlijk mis met de nieuwe auto en tot in Miami was er vooral verwarring binnen het team. De W13 blijkt wispelturig op de baan én in de ontwikkeling. Kennelijk heeft Mercedes toch een hoop geleerd van de updates die het in Miami naar de auto bracht, want verdere wijzigingen in Barcelona hebben het team behoorlijk de wind mee gegeven. Dat bleek ook wel uit de snelheid die George Russell liet zien, maar vooral ook die van Lewis Hamilton, die van achterin het veld naar P4 reed. Teambaas Toto Wolff concludeert in Spanje tegenover de verzamelde pers dat er een flinke stap gezet is: "We zijn het middenveld ontstegen, in ieder geval in Barcelona, en hebben een halve seconde gewonnen op de voorste teams. We zaten er een seconde achter (per ronde, red.), nu is dat een halve seconde."

Volgens Wolff ligt het niet alleen aan de wijzigingen aan de auto, maar ook hoe er tijdens de race ingespeeld werd op de omstandigheden. "We haalden het potentieel uit de auto door bij de pitstops wat dingen aan de auto te veranderen." Tijdens een pitstop kan er bijvoorbeeld snel even wat gewijzigd worden aan de stand van de vleugels op de neus. Voor de komende races ziet Wolff het ook een stuk zonniger in dan eerder, omdat Mercedes eindelijk door lijkt te hebben hoe deze auto ontwikkeld moet worden. "We begrijpen het nu een stuk beter en er zit zeker nog meer in het vat."