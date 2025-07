Verzekeraar Univé heeft in de periode 2021 tot en met 2023 na een aanrijding ingediende schadeclaims onder de loep genomen. Daaruit blijkt onder meer dat Zuid-Holland de provincie is met het hoogste aantal schadeclaims door aanrijdingen, gevolgd door Noord-Brabant en Flevoland. In de periode 2019 tot en met 2020 had Limburg nog de dubieuze eer de provincie te zijn waar de meeste schadeclaims zijn ingediend. Volgens Univé is de kans op een aanrijding in de meest stedelijke gebieden bijna twee keer zo groot als in de landelijke gebieden. Niet geheel verrassend.

Mercedes-bestuurders blijken het vaakst schade te melden na een aanrijding (3,08 procent), gevolgd door Audi- (3,01 procent) en Seat-bestuurders (2,97 procent). BMW (2,95 procent) en Volkswagen (2,87 procent) maken de top 5 af. Bestuurders van een Hyundai (2,13 procent), Suzuki (2,16 procent), Daihatsu (2,17 procent) melden juist in minder groten getale schade na een aanrijding. Mini-bestuurders melden het minst vaak schade (1,94 procent).

Ook het soort auto speelt een rol. Zo claimden bestuurders van bestelwagens (3,34 procent) en sedans (3,08 procent) het vaakst schade na een aanrijding, gevolgd door bestuurders van stationwagons (2,76 procent), hatchbacks (2,59 procent) en MPV's (2,51 procent).

Afgebeeld: een Mercedes-Benz C-klasse met schade, maar dan met een vleugje AI-fantasie.