Mercedes F1-team rijdt met deels rode auto GP van België

Zo af en toe steken Formule 1-teams hun auto's in een iets ander jasje ter ere van bijvoorbeeld een jubileum of de bestemming waar geracet wordt. Mercedes-AMG F1 brengt dit weekend in België een eerbetoon aan de 'Red Pig', een door AMG voor de racerij omgetoverde 300 SEL die in 1971 de de eerste plaats in zijn klasse haalde bij de 24 uur van Spa. Een loodzwaar maar beresterk ding, dat bij die race door toeschouwers gekscherend als 'rode zeug' omschreven werd. Een wat lompe creatie was het ook zeker, maar kennelijk wel eentje die zijn mannetje kon staan in die zware race.

Dit bijzondere stukje AMG-geschiedenis keert weer even terug op Spa in de vorm van een deels rode kleurstelling op de F1-auto van Mercedes. Van de neus tot net achter de cockpit is de W13 dit weekend deels rood gekleurd. Ook zijn de rijdersnummers groot aangebracht op de flanken van de auto, in een witte cirkel zoals op de 300 SEL. Het is te hopen voor Mercedes dat de speciale livery geen herhaling teweegbrengt van wat er de vorige keer gebeurde dat het team een andere kleurstelling had. Dat was bij de GP van Duitsland in 2019, toen Valtteri Bottas crashte en Lewis Hamilton na een touché met de muur een dramatisch lange pitstop had om zijn voorvleugel te wisselen.