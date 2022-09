Mercedes en Volvo stoppen productie vanwege orkaan Ian

Problemen door ‘Ian’ voor autofabrikanten zou je wellicht eerder zoeken in de hoek van General Motors, Stellantis of Ford, maar de ellende lijkt vooral Europese merken te treffen. Automotive News meldt dat Mercedes-Benz en Volvo het werk neerleggen in hun fabrieken in South Carolina. Bij Volvo stopten ze al op donderdag met het bouwen van de S60, overigens ook voor de Europese markt. In de fabriek in Ridgeville bij Charleston werken 1.500 mensen. Mercedes legt vanaf vandaag het werk neer in Ladson, ook bij Charleston. Hier worden – zonder Ian althans – de Sprinter en de Metris, de Amerikaanse versie van de Vito, gebouwd. In de Mercedes-fabriek werken 1.600 mensen.

Er is nog een grote autofabriek in South-Carolina, namelijk die van BMW. Die ligt echter in de buurt van het veel noordwestelijker gelegen Spartanburg en bevindt zich dus buiten de gevarenzone. Ian bereikt ergens vanmiddag de kust van de staat en is volgens voorspellingen rond Charleston het heftigst. Rond die stad wordt behalve harde wind en heel veel regen ook stormvloed verwacht, met alle mogelijke gevolgen van dien. In Florida is men de schade nog aan het opnemen en kan worden teruggekeken op één van de zwaarste stormen in die regio ooit.