Mercedes-Benz zet nieuwkomer onder doek

Mercedes-Benz heeft een brede reeks elektrische nieuwkomers in de ontwikkelingskamers staan. De grootste van het stel is de EQS, een auto waar het merk zeer waarschijnlijk nu een eerste teaserafbeelding van laat zien.

Tenminste, van een losstaande teaserplaat is in dit geval geen sprake. Mercedes-Benz stuurt een afbeelding de wereld in waarmee het naar eigen zeggen grote innovaties op het gebied van verlichtingstechniek door de jaren heen laat zien. Niet alleen worden daarbij diverse bekende historische modellen belicht, ook kijkt Mercedes-Benz vooruit. Het merk omschrijft de bijzondere verlichting van de Vision EQS, het studiemodel dat in september dit jaar in Frankfurt debuteerde. Die showauto was voorzien van een digitale grille die uit maar liefst 940 ledjes was opgebouwd. Op de afbeelding zien we een auto onder een doek staan, maar het lijkt niet simpelweg om de Vision EQS te gaan.

De Vision EQS is de voorbode van de EQS, een volledig elektrische sedan in het segment van de S-klasse. Het lijkt er sterk op dat het de snuit is van de productieversie die hier onder een bruin doek is geparkeerd. De vorm van de grille en het licht dat uit de kijkers komt, wijken af van die van de wel erg futuristisch ogende Vision EQS.

Veel meer worden we echter niet wijzer van deze teaser en ook moeten we nog even gissen naar de exacte specificaties van de aandrijflijn van de EQS. De Vision EQS beschikt in ieder geval over een 100 kWh groot accupakket, goed voor een actieradius van 700 kilometer.