Mercedes-Benz Vision EQXX wordt zeer efficiënt

Op LinkedIn deelde Schäfer namelijk een nieuwe teaserafbeelding van de Vision EQXX met een hele lap tekst als begeleidend schrijven. Op de afbeelding is aardig goed te zien welke vorm de led-koplampen gaan aannemen. Ook is een stukje van de zijkant van de EQXX te zien, waarop zijspiegels schitteren door afwezigheid. Een aantal details van de EQXX kenden we al: allereerst moet de EV in staat zijn om meer dan 1.000 kilometer op één acculading af te kunnen leggen. Eerder repte Mercedes-Benz nog over 1.200 kilometer, maar Schäfer zegt dat de maatstaf bij de ontwikkeling van de conceptauto op 1.000 kilometer lag.

Hij voegt daaraan enige informatie toe: de Vision EQXX moet een ééncijferig stroomverbruik in kWh per 100 kilometer laten zien 'bij normale snelwegsnelheden'. Dat betekent dus een gemiddeld stroomverbruik van onder de 10 kWh per 100 kilometer. Ter vergelijking: veel huidige EV's zitten tussen de 15 en 20 kWh per 100 kilometer. Mercedes-Benz zou in dat geval dus een flinke slag slaan op het gebied van efficiëntie. Daarnaast meldt Schäfer dat de energiedichtheid van de cellen in het accupakket 20 procent hoger ligt dan bij de EQS. Ook is de cW-waarde van de Vision EQXX volgens Schäfer nog lager dan de al geringe 0,20 van het huidige elektrische vlaggenschip van Mercedes-Benz.

Bij de onthulling op 3 januari horen we ongetwijfeld meer. Of de Vision EQXX in productie gaat, is nog niet bekend. De kennis die Mercedes-Benz met dit project heeft opgedaan sijpelt in een later stadium ongetwijfeld door in het elektrische gamma van het merk.