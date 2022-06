Mercedes-Benz Vision EQXX legt 1.202 km af op één acculading

Dat de Mercedes-Benz Vision EQXX een zeer efficiënt studiemodel is, dat wisten we al. Nu heeft de aalgladde EV het voor de tweede keer in de praktijk bewezen. De Vision EQXX heeft een recordafstand van maar liefst 1.202 km afgelegd op één lading.

Met de bijzonder vormgegeven Vision EQXX zette Mercedes-Benz begin dit jaar een veelbelovend stukje techniek op de beursvloer van de CES in Las Vegas. Een auto waarvan men bij zijn presentatie aldaar beweerde dat je er met een volle accu meer dan 1.000 km mee af moet kunnen leggen. De bijzonder gestroomlijnde Vision EQXX (cW-waarde van 0,18) bewees dit voorjaar al dat dat in de praktijk inderdaad mogelijk is. Nu heeft Mercedes-Benz echter de grenzen nog verder verlegd. Men reed eerder deze week met de Vision EQXX van Stuttgart naar Silverstone. Pas toen er 1.202 km achter de rug was, viel de Vision EQXX stil.

De rit van Mercedes' hoofdkwartier naar het circuit waar het Formule 1-team vlakbij is gevestigd, was - zo zegt Mercedes-Benz eerlijk - iets minder uitdagend dan de vorige recordrit. Deze keer lagen de temperaturen beduidend hoger en hoefde de EQXX niet de Alpen door. Wel was er wat file rond Stuttgart en in het zuiden van Engeland. De rit duurde in totaal 14,5 uur (de treinreis met de Eurostar niet meegerekend). Net iets meer dan acht uur daarvan stond de airco aan. De gemiddelde snelheid over de hele rit gezien was 83 km/h en het gemiddelde verbruik kwam uit op 8,3 kWh per 100 km.

Eenmaal aangekomen op Circuit Silverstone werd de EQXX aan niemand minder dan 'onze' Nyck de Vries overgedragen. De Formule E-coureur en F1-reservecoureur van Mercedes mocht de EQXX nog even aan de tand voelen op het circuit. Daarbij klokte De Vries ook de hoogst gereden topsnelheid van de hele rit: 140 km/h. Na elf rondjes over het legendarische circuit kwam De Vries de pitstraat in, waar de EQXX dan toch echt de handdoek in de ring wierp.