Mercedes-Benz Vision EQXX beter te zien

Het silhouet van de EQXX was al vaag te zien op de eerste teaser van de auto, maar nu zijn de contouren van de aalgladde EV een stuk duidelijker zichtbaar. Zo is goed te zien hoe de raamlijn eruit komt te zien en zijn de achterlichten van opzij zichtbaar. Het is opvallend dat Mercedes-Benz voor de EQXX het 'one bow'-design van de EQS en EQE loslaat. De neus van de EQXX loopt namelijk niet in een boog naar de voorruit, maar heeft een vlak stuk. Aan de achterkant staat de achterruit een behoorlijk stuk schuiner en is de EQXX veel langgerekter dan de eerdergenoemde elektrische Benzen. Met zijn vorm doet de EQXX eerder denken aan de Nederlandse Lightyear One.

Productieplannen voor de EQXX zijn er vooralsnog niet, maar de lat ligt hoog. Het model moet uiteindelijk goed zijn voor een ééncijferig stroomverbruik en in staat kunnen zijn om op een volle accu 1.000 kilometer te kunnen rijden. In aerodynamisch opzicht moet de cW-waarde van de EQXX lager liggen dan de 0,20 van de EQS, terwijl de energiedichtheid van de cellen in het accupakket 20 procent hoger moet zijn.

De onthulling van de EQXX vindt plaats op 3 januari. Of het aalgladde studiemodel ook in productie gaat, is nog niet bekend. De kennis die Mercedes-Benz met dit project heeft opgedaan sijpelt in een later stadium ongetwijfeld door in het elektrische gamma van het merk.