Mercedes-Benz Sprinter: nieuwe motor en slimme deuren

Mercedes-Benz voert een reeks aanpassingen door op de Sprinter. De grote broer van de Vito krijgt een nieuwe dieselmotor en herziene vierwielaandrijving. Opvallender is de aandacht die is besteed aan extra gebruiksgemak voor pakketbezorgers.

Mercedes-Benz levert de van personenauto's bekende 2.0 viercilinder dieselmotor al in de Gesloten Bestelwagen- en de Chassis Cabine-varianten van de Sprinter, maar vanaf nu is die OM 654-krachtbron in alle Sprinters verkrijgbaar. Dat betekent dus dat onder meer ook de Tourer met de 2.0 keverbaar is. De dieselmotor is er in vier vermogensvarianten. Naast 114 pk en 150 pk zijn er ook 170 pk en 190 pk sterke versies. Er sijpelt nog een belangrijk deel van Mercedes' personenautodivisie door naar de Sprinter. De zeventraps 7G-Tronic Plus-automaat wordt namelijk vervangen door de 9G Tronic. Inderdaad, een automaat met negen verzetten. Een handgeschakelde zesbak blijf echter gewoon leverbaar.

De Sprinter was er al met achter-, voor- en vierwielaandrijving en dat blijft ook zo, al is de vierwielaandrijving van de Sprinter 4x4 vernieuwd. Voorheen had die versie inschakelbare vierwielaandrijving waarbij altijd 65 procent van het vermogen naar de achteras en de resterende 35 procent naar de vooras werd gestuurd. Bij het nieuwe systeem is de koppelverdeling dankzij een meervoudige koppeling in de tussenbak volledig variabel. Als de omstandigheden erom vragen, wordt er vermogen naar de vooras gestuurd. De Sprinter 4x4 heeft altijd de 190 pk sterke 2.0 diesel als krachtcentrale.

Mercedes-Benz levert verder een nieuwe optie op de Sprinter waarvan voornamelijk pakketbezorgers vrolijk worden. Nieuw is namelijk de Speed Delivery Door. Dat is een dankzij sensoren automatisch openende klapdeur aan de bijrijderskant, die de reguliere schuifdeur vervangt. Als de bestuurder vanuit zijn stoel de laadruimte binnenkomt, opent de Speed Delivery Door automatisch. Zo kun je met een pakket in je hand eenvoudig je bus uit wandelen zonder handmatig een deur te hoeven openen.

In onderstaande video is de Speed Delivery Door in actie te zien: