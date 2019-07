Mercedes-Benz schrapt AMG-versie SL

De Mercedes-Benz SL gaat een nieuw modeljaar in, maar op uitbreiding van het modelgamma hoef je niet te rekenen. De 630 pk en 1.000 Nm sterke AMG 65-versie verdween begin dit jaar al van de prijslijst en daarmee moest de SL het voortaan zonder V12 doen. Gelukkig voor de scheurneuzen had Mercedes-Benz nog wel een andere AMG-variant in de aanbieding: de 63 AMG met 585 pk en 900 Nm sterke 5.5 V8 onder de kap. Ook dit type, die tot voor kort voor een kleine 230 mille in de orderboeken stond, is niet meer leverbaar.

De enige SL's die Mercedes-Benz nog in de prijslijst heeft staan, zijn de SL 400 en SL 500. Die eerste heeft een 3,0-liter V6 onder de kap die 367 pk en 500 Nm levert. Mercedes-Benz vraagt er € 136.475 voor. Liever twee cilinders extra? Opteer dan voor de 455 pk en 700 Nm sterke 4.7 V8 die Mercedes-Benz in de neus van de SL 500 hangt. Zijn prijs: € 173.017.

De huidige SL werd in 2012 gepresenteerd en onderging in 2016 een ingrijpende facelift. De SL-verkopen zijn niet meer helemaal wat ze geweest zijn, wat ongetwijfeld met de leeftijd van de auto heeft te maken. Waarschijnlijk speelt ook het uitgebreide Mercedes-gamma een rol. Wie een open Benz voor de deur wil hebben, kan al kiezen voor cabrioversies van de C-, E- en S-klasse. Daarnaast heeft Mercedes-Benz de AMG GT Roadster en de enigszins op leeftijd geraakte SLC in de aanbieding.