Mercedes-Benz S-klasse zet zichzelf in parkeergarage

Auto's die zichzelf inparkeren kennen we al jaren. Een auto die echter helemaal zelf naar een plekje in een parkeergarage rijdt en zichzelf daar inparkeert, zonder een bestuurder aan boord, is wel een heel bijzondere innovatie. De Mercedes-Benz S-klasse kan het doen.

De nieuwe Mercedes-Benz S-klasse is natuurlijk volgestopt met de laatste technieken op het gebied van autonoom rijden. Binnenkort kan dat op een bijzondere wijze gebruikt worden in de praktijk. De S-klasse kan zich namelijk helemaal zelfstandig parkeren in de parkeergarage van vliegveld Stuttgart.

In de thuisstad van Mercedes-Benz heeft men samen met Bosch en parkeergaragebeheerder Apcoa gewerkt aan deze mogelijkheid. In de parkeergarage is een aantal plaatsen gereserveerd voor nieuwe S-klasses, die er zelfstandig hun plekje zoeken. De eigenaar hoeft bij aankomst bij de garage niets meer te doen. Het systeem van Apcoa registreert het kenteken (van tevoren online doorgegeven bij reservering), vervolgens kan de bestuurder uitstappen en zijn vlucht gaan halen. De S-klasse rijdt zelf dan de garage door en parkeert zichzelf in.

Het is volgens Mercedes de bedoeling dat er op den duur meer van dit soort parkeerplaatsen worden ingericht als de vraag toeneemt. Apcoa wil haar garages hier ook meer op inrichten. Het is nu voor alle andere auto's al mogelijk om volledig automatisch toegang te krijgen tot de garage op basis van kentekenherkenning en een daaraan gelinkte reservering van een parkeerplaats. Als op den duur meer auto's zichzelf kunnen inparkeren door een slimme samenwerking van de infrastructuur van parkeergarages en autonome technologie in voertuigen, kunnen er volgens Apcoa tot wel 20 procent meer auto's in een garage. In- en uitstappen op een krappe plaats is dan immers verleden tijd.