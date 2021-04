Mercedes-Benz S-klasse (W140) rijtest - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Sommige auto's blijven je altijd bij. De Mercedes-Benz S-klasse W140 is er ook zo eentje. Een auto die niet in de laatste plaats vanwege zijn statuur een onuitwisbare indruk achterliet toen we 'm precies 30 jaar geleden voor het eerst reden.

De Mercedes-Benz S-klasse W140 heeft altijd een beetje gemengde reacties teweeggebracht. De bijnaam 'Kathedraal' vanwege zijn nogal opvallende grootte werd door de één als gekscherend gebruikt, waar de ander het juist als een liefkozende bijnaam zag. Want fors, dat was de W140 absoluut. Mercedes had dat ook niet bepaald willen verbloemen. Bij de statige opvolger van de toch iets ranker gelijnde W126 was het één ding om ernaar te kijken, maar ermee rijden was een heel ander verhaal. Wat je ook van het uiterlijk vond, na een rit in de destijds nieuwe S-klasse was je compleet verkocht. Onze redacteur van dienst destijds in ieder geval.

Die gaf ruiterlijk toe dat hij 'superlatieven tekort kwam' om de nieuwe S-klasse op te hemelen. Mercedes had hiermee volgens hem echt op allerlei fronten de grenzen van de auto-industrie verlegd. Je kunt stellen dat deze S-klasse ervoor zorgde dat van zijn opvolgers niet anders meer verwacht kon worden dan innovaties op onontgonnen terrein. Als er iets nieuw was in de auto-industrie, dan moest het haast wel zijn debuut hebben gemaakt in de S-klasse.

Wat dat betreft kon de W140 ons 30 jaar geleden trakteren op zaken die nu heel gewoon zijn, maar toen nog uiterst modern. Denk daarbij aan zaken als climatecontrol over twee of vier zones, extra zacht sluitende portieren en achterklep, progressieve stuurbekrachtiging, geluidwerend glas, verwarmde buitenspiegels, een automatisch dimmende binnenspiegel en later ook nog GPS-navigatie, stembediening en regensensoren. Sommige dingen integreerden vrij snel in de auto-industrie, maar reken maar dat je door de aanwezigheid van dit soort zaken in 1991 echt helemaal het heertje was. Een bijzondere innovatie die uiteindelijk toch weer verdween, waren de parkeerantennes achterop. Die kwamen omhoog bij het achteruit inparkeren, zodat je beter kon zien tot waar de auto zich uitstrekte.

Behalve allerlei 'snufjes' die het comfort én de veiligheid van de S-klasse naar een nieuw niveau tilden, was er ook erg veel werk gemaakt van hoe de S-klasse reed. De ontwikkeling, die maar liefst tien jaar eerder begon, had wat dat betreft zijn vruchten afgeworpen, concludeerden we toen we voor het eerst met de W140 reden. Hoewel het een monsterlijk grote auto was en hij dat ook uitstraalde, voelde het eenmaal achter het stuur minder intimiderend. Mercedes-Benz was erin geslaagd om de S zelf relatief lichtvoetig aan te laten voelen. Dan maakte het natuurlijk wel wat uit welke motor je aan boord had. Met de 6.0 V12 was-ie natuurlijk ronduit snel, maar ook een 300 SE met 'gewoon' een zescilinder was al behoorlijk rap: 0-100 km/h in 8,6 seconden en een top van 230 km/h.

Het sturen met de W140 droeg ook bij aan het 'lichte' gevoel van de S. Een elektronisch afgeregeld sperdifferentieel speelde hierin een doorslaggevende rol. Ook het elektronisch gaspedaal, destijds iets ongekends, droeg bij aan het verstandig verdelen van vermogen om de auto goed beheersbaar te houden bij stevig sturen. Al met al leverde het de S-klasse de mogelijkheid om er 'als een sportauto mee te rijden', concludeerden we destijds.

Na onze eerste kennismaking met de W140 stelden we dat de vooruitstrevende technologie, het comfort, de veiligheid, het rijgedrag, zijn snelheid, eigenlijk alles op het allerhoogste niveau was dat destijds mogelijk was. De 'Kathedraal' kreeg daarom het predicaat 'de beste auto ter wereld'. "De nieuwe S-klasse steekt torenhoog uit boven alles wat de auto-industrie ooit heeft voortgebracht. Ook de vlijtige inventieve Japanners kunnen terug naar de tekentafel. Het ongenaakbare Merk met de Ster heeft weer de afstand geschapen waarop het zich altijd hooghartig maar terecht heeft beroemd." Er was echter toen alsnog wel één groot nadeel aan de S-klasse: hij was stervensduur. Maar ja, dat begrepen we op zich ook wel weer.

In AutoWeek Classics 3 gaan we overigens uitgebreid in op de introductie en de verdere geschiedenis van de W140 ter ere van z'n 30e verjaardag. Die editie van AutoWeek Classics vind je nu in de winkel, of kun je hier los bestellen.