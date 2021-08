Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic: altijd veilig

Wie er een iets te uitgesproken mening op nahoudt, moet in deze gevoelige tijden wellicht eens langsgaan bij Mercedes-Benz. Dat merk zet namelijk andermaal een S-klasse Guard in de showroom, die nu ook op een gladde ondergrond beter weg moet komen dan ooit.

De Mercedes S-klasse Guard, een af-fabriek gepantserde versie van de nieuwe S-klasse, beschikt namelijk voor het eerst in de geschiedenis over 4Matic-vierwielaandrijving. Wel zo lekker als de vijand onder sneeuw- en ijsrijke omstandigheden op je afkomt, of gewoon om de boel op een nat wegdek wat beter in het gareel te houden natuurlijk.

Nu het toch over snelheid gaat: Mercedes doet niet kinderachtig en introduceert de S-klasse Guard gewoon als S 680. Inderdaad, met een V12 dus! De biturbomotor met 612 pk verscheen tot nu toe alleen in de ultralange en ultraluxe Mercedes-Maybach S680, maar vindt dus ook z’n weg naar de extra veilige variant.

Onopvallend

De S-klasse Guard is gebaseerd op de ‘gewone’ S-Klasse Lang, maar wijkt daar technisch stevig vanaf. Volgens Mercedes is er voor het eerst een geheel nieuwe en unieke carrosseriestructuur als basis gebruikt. Daar waar voorheen de bestaande koets simpelweg werd verzwaard, is er nu dus een Guard-specifieke carrosserie ontwikkeld.

Dat gaat overigens nadrukkelijk niet op voor de buitenkant. Potentiële gebruikers zullen tot hun genoegen concluderen dat de auto aan de buitenkant nauwelijks te onderscheiden is van de reguliere S-klasse. Kenners zien de dikke zwarte randen om de zijruiten en de relatief hoge banden als teken aan de wand.

VR10

Die ruiten zijn een onderdeel van het zeer uitgebreide beschermingspakket, waarmee deze S-klasse in de VR10-klasse valt. Volgens Mercedes-Benz is dat de hoogste beschermingsklasse voor civiele voertuigen en is de auto hiermee bestand tegen ‘vuur van een geweer met pantserdoorborende kogels’. Dat zit wel goed, dus. De banden zijn speciale Michelin PAX-exemplaren en moeten nog zeker 30 km functioneren na zware schade en lekkage.

Om de loodzware deuren gemakkelijk te kunnen openen, helpt de auto een handje mee met een elektromagnetisch systeem. De ruitbediening is hydraulisch en voorzien van een noodbediening, zodat de ruiten zelfs bij stroomuitval gesloten kunnen worden. Op de interessante optielijst vinden we onder meer een noodsysteem voor de toevoer van verse lucht en allerlei zwaailichten, sirenes, radio’s en alarmsystemen.

442 gram CO2

Hoeveel zo’n Guard precies weegt, vermeldt Mercedes-Benz helaas niet. Het zal echter niet mals zijn en dus is de topsnelheid begrensd op 190 km/h. Nog een interessant weetje: de CO2-uitstoot komt op een officiële 442 g/km, horend bij een verbruik van 1 op 5,1. De brandstofkosten gaan echter de strijd aan met de kosten van de bandenslijtage, want de getoonde Michelinband kost zomaar even €2.400. Per stuk, ja, exclusief montage.

Natuurlijk is dat allemaal niet relevant als je leven op het spel staat, maar interessant is het wel. De Guard is een vaste waarde binnen het S-klasse-gamma van Mercedes-Benz. Het merk heeft een lange geschiedenis op het gebied van bepantserde auto’s en bouwde het eerste exemplaar in 1928.