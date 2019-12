Mercedes-Benz presenteert eSprinter

De eSprinter is de volledig elektrische variant van de Sprinter, een besteller die van Mercedes-Benz een 115 pk en 295 Nm sterke elektromotor op de vooras krijgt. Die elektromotor helpt de eSprinter in de basis aan een topsnelheid van 80 km/h, al valt deze met een druk op de knop te verhogen tot 100 of 120 km/h. Daarmee is direct duidelijk dat Mercedes-Benz in de eSprinter vooral een besteller voor in stedelijk gebied ziet.

Mercedes-Benz noemt verder de aanwezigheid van een accupakket met een capaciteit van 47 kWh, een pakket waarmee je tot 168 kilometer moet kunnen afleggen. Er bestaat ook een variant met een kleiner accupakket, een exemplaar met een capaciteit van 35 kWh. Hiermee ligt de actieradius op maximaal 115 kilometer. Het voordeel van dit kleinere pakket heeft betrekking op het laadgewicht dat de eSprinter in die vorm kan meebrengen: 1.045 kilo in plaats van de 891 kilo die de versie met het grotere pakket kan meebrengen. Aan een 80 kW-lader is het accupakket tot zo'n 80 procent van z'n capaciteit vol te laden.