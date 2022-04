Mercedes-Benz gaat delen van de techniek uit het futuristische uithangbord Vision EQXX naar het productiestadium loodsen. Dat bevestigt een woordvoerder van het merk tegenover Move Electric van het Britse Autocar. Naar verwachting komt het eerste productiemodel met EQXX-genen in 2024 op de markt. Het is nog niet bekend hoe die auto er precies uit komt te zien, maar de techniek belooft wat voor de actieradius.

Dat Mercedes-Benz technologie uit de Vision EQXX naar het productiestadium zou gaan loodsen, lag bij de onthulling van de Vision EQXX in januari al enigszins voor de hand. Toen zei het merk dat alleen niet expliciet. Nu wel, want een woordvoerder van Mercedes-Benz bevestigt dat 'veel innovaties uit dit technologische programma binnenkort hun weg naar productieauto's zullen vinden'. Daarbij gaat het niet alleen om de technologie zelf, maar ook om de multidisciplinaire aanpak waarbinnen de Vision EQXX tot stand is gekomen. Dat betekent dus dat de Formule 1-afdeling van Mercedes-Benz binnenkort mogelijk een aandeel heeft in de auto's die in de showroom staan. Die knappe koppen werkten immers ook al mee aan de ontwikkeling van de op efficiëntie gerichte aandrijflijn van de Vision EQXX.

Volgens ontwikkelingschef Markus Schäfer komt de eerste auto met techniek uit de Vision EQXX in 2024 op de markt. Als we hem moeten geloven wordt dat 'een van de meest efficiënte elektrische auto's die er bestaat'. Of die auto ook designelementen van het elektrische uithangbord van Mercedes-Benz meekrijgt, wordt niet duidelijk. De Vision EQXX heeft weliswaar een futuristisch uiterlijk, maar is straatlegaal. Aangezien Mercedes-Benz mikt op efficiëntie, ligt het in de lijn der verwachting dat de auto laag bij de grond komt te liggen om de stroomlijn te bevorderen.

Toekomstvisie

Het in productie nemen van de techniek uit de Vision EQXX belooft wat voor de toekomstige EV's van Mercedes-Benz. Bij de ontwikkeling van het showmodel streefden de ingenieurs namelijk naar maximale efficiëntie. Daarom stopten zij de EQXX niet vol met een enorm accupakket, maar pasten ze lichtgewicht onderdelen toe - de auto weegt ondanks zijn EV-techniek 'slechts' 1.750 kilo - en kreeg het showmodel een gladde vorm met een Cw-waarde van 0,17. Dat is aerodynamischer dan de EQS, die de luchtweerstand te lijf gaat met een Cw-waarde van 0,20. Qua vermogen verlegt de Vision EQXX met 204 pk geen grenzen, maar daar staan dan volgens Mercedes-Benz wel een gemiddeld energieverbruik van 10 kWh per 100 kilometer en een elektrische actieradius van 1.000 kilometer tegenover. Of de toekomstige elektrische Mercedessen dat ook gaan halen, zal over een aantal jaar moeten blijken.