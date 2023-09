Mercedes-Benz komt met kleine elektrische G-klasse

Al jaren gecharmeerd van de G-klasse, maar is die bonkige offroader je toch te groot of te duur? Dan hebben we goed nieuws! Mercedes-Benz bevestigt namelijk de komst van een kleine G-klasse. Die gaat mogelijk niet G-klasse - met een kapitaal - heten, maar 'g-Klasse'.

Tijdens de IAA van München was de Concept CLA natuurlijk de absolute ster van de show. Ook beleefde de nieuwe Mercedes-Benz E-klasse All-Terrain er zijn publieksdebuut. Maar daar blijft het niet bij. De derde nieuwkomer kunnen we je nog niet laten zien, maar we kunnen je er wel over vertellen. Mercedes-topman Ola Källenius kondigde gisteravond tijdens de Mercedes-Benz Pre-Night namelijk de komst aan van een kleine G-klasse.

"Er komt een kleinere versie van een van onze meest iconische modellen. Ja, er komt een kleine G," zo sprak Källenius afsluitend aan de presentatie van de Concept CLA. "We snappen dat we met een kleine G grote schoenen te vullen hebben", aldus de topman. De kleine G-klasse wordt elektrisch, direct als 'G' herkenbaar, fun to drive en moet zowel op als naast het asfalt zijn mannetje kunnen staan.

We mikken erop dat de kleine G-klasse net als de uiteindelijke productieversie van de Concept CLA en andere compacte nieuwkomers van Mercedes-Benz op het MMA-platform komt te staan. Bij de ontwikkeling van dat platform is in hoge mate rekening gehouden met elektrische aandrijflijnen, maar de basis is ook geschikt voor verbrandingsmotoren. De kleine G-klasse krijgt in ieder geval een elektrische aandrijflijn, maar het valt dus niet uit te sluiten dat er ook versies met verbrandingsmotoren van komen. Overigens zit er ook van de échte G-klasse een elektrische versie aan te komen. Die gaat EQG heten. Gaat de kleine elektrische G dan EQg heten? Nee. Mercedes-Benz stopt op termijn namelijk met het EQ-label.