Mercedes-Benz GLB verliest camouflage

De Mercedes-Benz GLB neemt een nogal lange aanloop voordat-ie deze zomer dan eindelijk z’n première beleeft. We nemen nog één keer een gecamoufleerd exemplaar onder de loep, vooral omdat die nu een stuk minder voortvarend is afgeplakt dan een jaar geleden.

Voor wie het gemist heeft: de GLB is een compacte SUV op het platform voor voorwielaandrijvers waar ook de A- en B-klasse op staan. De auto komt naast een GLA in het gamma. Waar de GLA net als voorheen een cross-over met een nogal hatchback-achtige uitstraling is, wordt de GLB een echte SUV met een stoer uiterlijk.

Dat het koetswerk zelfs een beetje aan de markante GLK van weleer doet denken, werd bij de eerste spionagebeelden duidelijk. Een dikke laag plastic kon een jaar geleden al niet verhullen dat de auto een koetswerk zonder veel sierlijke lijnen krijgt, precies zoals zijn bonkige spirituele voorganger.

De eerder dit jaar in Shanghai gepresenteerde concept-voorbode nam alle twijfel weg. Die Concept GLB is namelijk gewoon een GLB, maar dan met wat ruige opsmuk in de vorm van terreinbanden en extra verstralers. De auto die we vandaag in beeld hebben, laat zien dat de rest van de Chinese concept-car het productiestadium gewoon gaat halen. De kans dat er nogmaals een gecamoufleerde GLB op je scherm verschijnt is klein, want de auto wordt al deze zomer onthuld.