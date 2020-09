Mercedes-Benz GenH2 Truck: vrachtwagen met brandstofcel

De vrachtwagenafdeling van Mercedes-Benz, Daimler Trucks, heeft een interessant drietal gepresenteerd. Het bedrijf toont onder meer de GenH2 Truck, een vrachtwagen met een brandstofcel aan boord! Daarnaast maken we digitaal kennis met twee elektrische versies van de Actros, waarvan er één ook nog eens heel bijzonder is vormgegeven.

Mercedes-Benz is zijn modellengamma aan het elektrificeren. Niet alleen groeit het aantal plug-in hybrides dat het op de prijslijst heeft staan, ook zit er een complete lijn volledig elektrische EQ-modellen in het vat. Ook Daimler Trucks werkt aan elektrificatie. Het bedrijf laat met de GenH2 Truck namelijk een conceptuele versie zien van een vrachtwagen met een brandstofcel aan boord.

GenH2 Truck

De GenH2 Truck is een bijzonder gladjes vormgegeven vrachtwagen, die wat design betreft redelijk aansluit bij de studiemodellen die Mercedes-Benz geregeld naar voren schuift. Dat is niet zo gek, ook de GenH2 Truck is immers nog een concept, maar wel een interessante. Het gevaarte heeft een brandstofcel aan boord en moet op zijn twee volle tanks waterstof 1.000 kilometer kunnen afleggen. De twee tanks zijn elk goed voor de opslag van 40 kilo vloeibare waterstof. De brandstofcel levert tweemaal 150 kW, terwijl er uit het relatief kleine accupakket met een capaciteit van 70 kWh nog eens tijdelijk 400 kW kan worden getrokken. De GenH2 Truck heeft twee elektromotoren, die elk een piekvermogen van 330 kW (449 pk) en 2.071 Nm kunnen leveren. Die kracht is meer dan welkom. Een lichtgewicht is de waterstofvrachtwagen niet. Het gevaarte legt maar liefst 40 ton in de schaal en heeft daarnaast een laadvermogen van 25 ton.

In 2023 start Daimler Trucks met uitgebreide tests, die door zijn afnemers worden gedaan. Ergens tussen 2025 en 2030 moet het elektrische gevaarte in productie gaan. Overigens staat Daimler Trucks niet alleen in het waterstofproject. Het bedrijf werkt samen met de Volvo Group aan de ontwikkeling van de innovatieve giganten.

eActros Longhaul

Er is echter nog meer. Mercedes-Benz plakt een e-tje voor de in vrachtwagenland meer dan bekende modelnaam Actros en presenteert met de eActros LongHaul een vooruitblik op een elektrische vrachtwagen die in 2024 in productie gaat. De eActros LongHaul heeft in tegenstelling tot de GenH2 Truck geen brandstofcel aan boord, maar is simpelweg uitgerust met een enorme berg batterijen. Daimler Trucks mikt op een uiteindelijke actieradius van zo'n 500 kilometer. Toch is er een overeenkomst met de GenH2 Truck. Ook de eActros Longhaul is namelijk overgoten met een design dat erg futuristisch aandoet.

eActros

Een maatje daaronder heeft Daimler Trucks de eActros staan. Enkele jaren geleden liet het merk er al een vroege versie van zien, die zo'n 200 kilometer ver moet kunnen komen. De definitieve eActros, die volgend jaar op de weg verschijnt, moet een stuk verder kunnen komen. Hoe groot de actieradius van deze elektrische eActros wordt, geeft Daimler Trucks nog niet vrij.

Daimler Trucks heeft zich als doel gesteld om in 2039 in Europa, Noord-Amerika en Japan alleen nog CO2-neutrale modellen te verkopen. Het bedrijf heeft een modulaire ePowertrain ontwikkeld, die in alle elektrische vrachtwagens een plek krijgt.