Mercedes-Benz geeft verdere specificaties EQS vrij

De onthulling van de Mercedes-Benz EQS laat nu niet lang meer op zich wachten. In aanloop naar de onthulling op 15 april onthult het merk alvast enkele belangrijke specificaties. In eerste instantie lijkt de EQS er in twee verschillende varianten te komen en bedraagt de actieradius maximaal 770 kilometer.

Voor Mercedes-Benz wordt de EQS het elektrische vlaggenschip. Het interieur, met daarin het 1,41 meter brede hyperscreen, was eerder al te zien en ook aan de buitenkant kent de EQS eigenlijk weinig geheimen meer. In technisch opzicht repte men eerder vooral van een actieradius van 'meer dan 700 kilometer', maar verder was daar nog niet heel veel over bekend. Mercedes-Benz geeft nu echter twee varianten vrij waarin de EQS als eerste op de markt komt: de EQS 450+ en de EQS 580 4Matic+, waarmee het merk de typeaanduidingen van de modellen op benzine aanhoudt.

De EQS komt op de markt met vermogens van 333 pk tot 523 pk. Of dit ook de vermogens zijn die bij de EQS 450+ en EQS 580 4Matic+ horen vermeldt Mercedes-Benz niet expliciet, maar het ligt wel in de lijn der verwachting. Bij het koppel doet het merk dat wel: de EQS 450+ laat 568 Nm los op de achterwielen en de EQS 580 4Matic+ trekt via alle vier de wielen de straatstenen los met 855 Nm koppel. Uit de type-aanduidingen valt al af te leiden dat de EQS 450+ beschikt over een elektromotor, door Mercedes-Benz eATS genoemd, op de achteras, de EQS 580 4Matic+ heeft ook een elektromotor op de vooras. Acceleratiecijfers noemt men nog niet, maar de topsnelheid is begrensd op 210 km/h. Overigens komt er in een later stadium ook nog een 'nog krachtigere performance-versie', wat vermoedelijk duidt op een AMG-variant van de EQS.

Accupakketten

Het formaat van de accu verschilt naargelang de gekozen aandrijving: de EQS 450+ heeft met zijn achterwielaandrijving een accucapaciteit van 90 kWh, terwijl de EQS 580 4Matic+ een groter accupakket van 107,8 kWh in de bodem heeft liggen. Volgens de NEDC-cyclus is de 450+ marginaal zuiniger dan de 580 4Matic+ (19,1-16,0 kWh/100 km tegenover 20,0-16,9 kWh/100 km), maar de actieradius per model blijft nog onder de pet. Wel vermeldt Mercedes-Benz dat de 770 kilometer behaald kan worden met de 19-inch AMG wielen en in de rijmodus 'Sport'. Optioneel kan de EQS worden uitgerust met een 22 kW-boordlader, snelladen kan met een laadsnelheid tot 200 kW. Op dat vlak scoort de EQS dus niet zo goed als de Porsche Taycan en Audi e-tron GT, die hun accu's vol kunnen jagen met 270 kW.

Om de actieradius optimaal te kunnen benutten geeft het navigatiesysteem van de EQS de laadpunten op de route weer en berekent de auto hoeveel het kost om bij die laadpunten te snelladen. Daarbij hoef je alleen nog maar de kabel in te pluggen en brengt de auto automatisch het te betalen bedrag in rekening. Ook schat de EQS in of je met de huidige acculading de terugrit naar je startpunt nog kunt halen.

De officiële onthulling van de Mercedes-Benz EQS staat gepland voor 15 april.