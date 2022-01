Mercedes-Benz G-klasse onder het mes

De Mercedes-Benz G-klasse is ondanks een complete vernieuwing in 2018 nog altijd optisch in grote lijnen de terreinauto die eind jaren 70 op de markt verscheen. Daar gaat een ophanden zijnde facelift niet veel aan veranderen, maar toch zit er interessant nieuws in het vat.

Mercedes-Benz leek begin 2018 na bijna 40 jaar echt afscheid te nemen van zijn inmiddels natuurlijk sterk verouderde G-klasse. Dat gebeurde ook in zekere zin, want het presenteerde een volledig nieuwe generatie. Toch hoorde er een flinke kanttekening bij, want in plaats van een retro-ontwerp ging Mercedes-Benz voor een bijna identieke koets voor de nieuwe G-klasse. Het herkenbare hoekige ontwerp kon volgens de Duitsers nog prima aan een volgende ronde beginnen. Aan die ronde komt bij de aanstaande facelift duidelijk nog geen einde.

We zien op deze spionagefoto's immers - ondanks de camouflage - dat er geen grote uiterlijke wijzigingen in het vat zitten. Hooguit wat anders ingedeeld bumperwerk en wellicht een deels nieuwe indeling van de verlichting, maar daar hebben we het waarschijnlijk wel mee gehad. We zetten er dan ook op in dat er onderhuids meer gebeurt. Om te beginnen met het interieur. De G-klasse heeft namelijk nog niet de laatste versie van Mercedes' MBUX-infotainment aan boord, dus daar moet natuurlijk verandering in komen. Aangezien de G-klasse behoorlijk hoog in het modellengamma staat, is het ook niet uitgesloten dat dat systeem voortaan werkzaam zal zijn op een groot S-klasse- en EQS-achtig scherm. Niet het Hyperscreen, maar het forse schuin tegen het dashboard 'hangende' centrale scherm.

Ook is de kans aanzienlijk dat de G-klasse kennismaakt met deels elektrische aandrijving. Zo grijpt Mercedes-AMG mogelijk naar elektrokracht voor de G63, als die dan die naam nog houdt. In ieder geval is het waarschijnlijk dat die dan de noemer 'E-Performance' op zich gedrukt krijgt, net als de Mercedes-AMG GT 4-Door 63 S E-Performance. Die combineert de 4.0 biturbo V8 met een elektromotor op de achteras en heeft een systeemvermogen van 843 pk. Of het zo heftig wordt, is nog even afwachten. Ook de komst van een volledig elektrische versie van de G-klasse na de facelift is aannemelijk. Daarop blikte Mercedes-Benz afgelopen jaar al vrij concreet vooruit met de EQG Concept. We verwachten nog dit jaar de bijgepunte G-klasse te kunnen bewonderen.