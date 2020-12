Mercedes-Benz G-klasse bereikt productiemijlpaal

De Mercedes-Benz G-klasse is al sinds 1979 onder ons en daarom is het dan ook geen verrassing dat er flinke aantallen van gebouwd zijn. Toch is het de afgelopen jaren wel heel hard gegaan. In 2017 werd namelijk de 300.000e G-klasse gebouwd, nu is de 400.000e van de band gerold. Uiteraard speelt de eerste echte generatiewissel daarbij een belangrijke rol. In 2018 begon Mercedes-Benz de bouw van de tot op de laatste schroef vernieuwde G-klasse, die puur qua uiterlijk nog altijd sprekend lijkt op het 39 jaar lang doorontwikkelde oermodel.

Het feestnummer is een G 400d, de op één na goedkoopste versie van de G-klasse. Goedkoop is echter een relatief begrip geworden in de loop der jaren. Hier in Nederland ben je voor een G 400d net geen €183.000 kwijt. De in een opvallende donkerrode kleur gespoten G-klasse gaat overigens naar een Duitser, die er volgens Mercedes al 20 heeft staan thuis. Een heuse verzamelaar dus. Dit zal vanwege de belangrijke plaats in de geschiedenis van de G-klasse waarschijnlijk wel direct de meest bijzondere zijn. Overigens is deze mijlpaal ook een feestje waard in de fabriek waar de G-klasse gebouwd wordt. Magna-Steyr in het Oostenrijkse Graz bouwt de G-klasse namelijk al vanaf het begin. Overigens werd-ie daar in het verleden ook als Puch G gebouwd en rolde in Frankrijk de in licentie gebouwde tweelingbroer Peugeot P4 van de band.