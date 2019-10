Mercedes-Benz EQB in definitieve vorm

Het kleine broertje van de EQC liet zich eerder zien, maar toen ging de techniek van de EQB nog schuil in de koets van een B-klasse. Dat riep destijds al vragen op, want de compacte MPV-koets is niet bepaald de meest voor de hand liggende weg naar succes in deze SUV-tijden. De EQB wordt alsnog een hoogpotige, en wel een exemplaar dat het gros van z’n plaatwerk deelt met de nog erg verse GLB. Dat is een verschil met de EQC, die wel een deel van z’n platform, maar niet z’n koets deelt met de GLC.

Hoewel de EQB zonder twijfel een variant van de GLB is, maakt Mercedes er zich niet al te gemakkelijk van af. Voor- en achterzijde worden aangepast om de elektrische versie te onderscheiden van traditioneel aangedreven exemplaren. De bijna vierkante koplampen van het origineel worden vervangen door meer afgeplatte, bredere exemplaren en de wat grofmazige grille maakt plaats voor een kleiner, lager geplaatst en grotendeels afgesloten exemplaar.

Aan de achterkant verhuist de kentekenplaatuitsparing naar de bumper. Dat levert een duidelijke familieband met de EQC op, maar betekent ook dat er op de klep plaats is voor een centraal geplaatst logo en een doorlopende achterlichtbalk, die op de testauto nog is afgeplakt. Een spannende vraag is of de EQB net als de GLB als zevenzitter leverbaar zal zijn, want in dat geval heeft de relatief compacte Mercedes ook in z’n elektrische vorm een unieke troefkaart in handen.

Zoals dat uiteindelijk ook bij de EQC het geval zal zijn, verwachten we van de EQB meerdere varianten. Reken in beginsel op een accupakket van zo’n 60 kWh, wat in de kleinere EQB een theoretische actieradius van 350 tot 400 km moet opleveren.

De EQB ziet er al behoorlijk ‘af’ uit en met het ambitieuze plan voor tien EQ-modellen in 2022 moet Mercedes haast maken. Reken er dus maar op dat we de auto uiterlijk in 2020 krijgen voorgeschoteld.