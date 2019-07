Mercedes-Benz en Bosch presenteren niveau 4-autonoom parkeren

Mercedes-Benz gunt zichzelf een primeurtje: het is het eerste merk dat volledig autonoom parkeren in de praktijk brengt.

Daarbij gaat het in eerste instantie nog wel om één specifieke locatie. Mercedes heeft van de lokale autoriteiten toestemming gekregen om het geautomatiseerde valet parking-systeem in te voeren in de parkeergarage van het Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart.

Bezoekers met een daarvoor geschikte auto kunnen op een speciaal daarvoor aangewezen plek uitstappen en hun auto vervolgens met de smartphone naar een specifieke parkeerplek sturen. Bij terugkomst komt de auto zelfstandig weer naar het uitstappunt. Bij dat alles is het niet nodig dat er een persoon in de auto zit, zoals dat in de prille testfase van dit soort systemen wel het geval is. De auto’s rijden dus daadwerkelijk leeg door de parkeergarage.

Mercedes bedacht de techniek die de auto nodig heeft voor dit kunstje, maar de parkeergarage zelf is ook aangepast. Daarvoor is Bosch verantwoordelijk. De twee bedrijven melden trots dat dit het eerste legale, werkende geval is waarin level 4-autonoom parkeren in de praktijk wordt toegepast. Dat wil niet zeggen dat de functie binnenkort overal beschikbaar is, want de goedkeuring is specifiek voor deze locatie afgegeven.