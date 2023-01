Mercedes-Benz C-klasse: nieuwe plug-in hybride versies

Mercedes-Benz breidt het leveringsgamma van de C-klasse uit met een stel nieuwe plug-in hybride aandrijflijnen. De Mercedes-Benz C-klasse er al als C 300e, maar krijgt nu ook een krachtigere C 400e én is ook als plug-in hybride met dieselmotor te krijgen. AutoWeek heeft de prijzen.

Wie bij Mercedes-Benz gaat winkelen voor de C-klasse, heeft al een enorme reeks motoren en aandrijflijnen om uit te kiezen. Naast reguliere benzine- en dieselversies is de C-klasse ook al even als C 300e te krijgen, een plug-in hybride variant met een 204 pk sterke benzinemotor en een 129 pk sterke elektromotor die samen goed zijn voor een systeemvermogen van 313 pk. Die C 300e was er vooralsnog alleen met achterwielaandrijving, maar is er nu ook met 4Matic-vierwielaandrijving. Dat geldt overigens niet voor de C-klasse Estate. Het elektrisch bereik bedraagt 97-110 kilometer. Maar er is meer!

De 313 pk sterke C 300e krijgt namelijk de 381 pk en 650 Nm sterke C 400e boven zich. De altijd van 4Matic-vierwielaandrijving voorzien Mercedes-Benz C 400 e heeft net als de 300e een 25,4 kWh accupakket. Dat pakket levert de C 400e 4Matic een elektrisch bereik van 97-110 kilometer op. In slechts 5,4 seconden zoemt de C 400e 4Matic naar een snelheid van 100 km/h. Daarmee is hij uiteraard rapper dan de C 300e die er 6,1 seconden de tijd voor neemt (met 4Matic: 6,2 tellen). De topsnelheid van de C 400e bedraagt 250 km/h. De C 400e is overigens voorbehouden aan de C-klasse Limousine.

C 300de: dieselhybride met stekker

Mercedes-Benz houdt het niet bij de introductie van een nieuwe plug-in hybride aandrijflijn met benzinemotor. Vanaf nu is de Mercedes-Benz C-klasse er namelijk ook als C 300de. Inderdaad, een diesel-plug-in. Hij is er zowel met als zonder 4Matic-aandrijving en heeft net als de andere stekkerversies een 25,4 kWh accu. De dieselmotor is een 197 pk sterke 2.0 die samenwerkt met een 129 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen: 313 pk en 550 Nm, opvallend genoeg identiek aan dat van de C 300e (benzine). De achterwielaangedreven variant heeft een topsnelheid van 243 km/h (Estate: 241 km/h), de versie met 4Matic-aandrijving schopt het tot 235 km/h (Estate: 232 km/h). Beide versies snellen in 6,2 tellen naar de 100 km/h (Estate: 6,3 s). Het elektrisch bereik van de C 300de bedraagt 103-111 kilometer, dat van de C 300de 4Matic 97-106 kilometer.

Prijzen plug-in hybrides Mercedes-Benz C-klasse