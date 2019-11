Mercedes-Benz A 250e (plug-in) heeft een prijs

Mercedes-Benz breidt het motorengamma van zijn modellen gestaag uit. AutoWeek kan exclusief melden wat de nieuwe plug-in hybride versies van zowel de A-klasse Hatchback als A-klasse Limousine moeten kosten. Er is meer nieuws, want Mercedes-Benz stelt voor de A-klasse nieuwe benzinemotoren beschikbaar.

In augustus dit jaar stelde Mercedes-Benz de A 250e aan de wereld voor, de plug-in hybride versie van zowel de A- als B-klasse. De A-klasse Hatchback én Limousine komen met de plug-in hybride aandrijflijn beschikbaar en nog voor Mercedes-Benz de prijzen zelf openbaar heeft gemaakt, kunnen wij ze al vermelden.

De A 250e Hatchback kent een vanafprijs van € 44.851 en daarmee nestelt -ie zich prijstechnisch tussen reguliere benzineversies A 220 en A 250. Voor de A 250e Limousine vraagt Mercedes-Benz minstens € 45.343.

In beide gevallen bestaat de aandrijflijn uit de bekende 1.3 uit de A 160, A 180 en A 200 die in dit geval 160 pk sterk is en samenwerkt met een 102 pk en 300 Nm krachtige elektromotor. Het systeemvermogen ligt op 218 pk en 450 Nm. Het onder de kofferbakbodem geplaatste accupakket heeft een capaciteit van 15,6 kW. Daarmee moet de Hatchback 60 tot 68 kilometer (WLTP) elektrisch kunnen afleggen. De Limousine noteert 61 tot 69 kilometer achter zijn naam. Minder relevant, maar toch noemenswaardig: de A 250e Hatchback sprint in 6,6 tellen naar een snelheid van 100 km/h en houdt bij 235 km/h op met versnellen. De Limousine heeft 0,1 seconde langer voor dezelfde sprint nodig, maar haalt met 240 km/h een hogere topsnelheid. Ook op regulier benzine- en dieselvlak is er nieuws.

Benzine

Waar alleen de A Hatchback tot op heden leverbaar was als 224 pk sterke A 250, is nu ook de A-klasse Limousine dat. Voor de voorwielaangedreven variant vraagt Mercedes-Benz € 46.994. De versie met 4Matic-aandrijving moet € 50.902 opbrengen. Schakelen gaat met een DCT-automaat met acht verzetten.

Diesel

De benzinelijst van de A-klasse Limousine wordt uitgebreid met de 150 pk sterke 200d die altijd is gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling. Mercedes-Benz vraagt € 42.541 voor de voorwielaangedreven variant en € 49.674 voor de versie met 4Matic-aandrijving. De A Hatchback was er al als 200d, maar kende die 4Matic-versie nog niet. Ook die is nu beschikbaar en kost € 49.508. Wél nieuw voor zowel de A-klasse Limousine als de A-klasse Hatchback is de 190 pk sterke 220d. Ook deze variant komt zowel met voorwiel- als 4Matic-aandrijving. De A-klasse Hatchback kost als voorwielaangedreven 220d € 48.524 en met 4Matic-aandrijving € 53.115. Voor de A Limousine in die configuraties vraagt Mercedes-Benz respectievelijk € 58.690 en € 53.052.