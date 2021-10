Mercedes-AMG SL kijkt nog één keer om de hoek

De gloednieuwe SL, voor het eerst een model dat puur als Mercedes-AMG wordt gevoerd, heeft qua uiterlijk eigenlijk nog maar weinig verrassingen voor ons in petto. AutoWeek kon je de nieuwe SL immers dinsdag met patentbeeld al geheel laten zien. Mercedes-AMG laat in een korte video zelf dan ook maar alvast wat meer zien.

We zien de SL van de zijkant, zowel de neus als de kont. Duidelijk is dat de SL in één klap is te herkennen als een sportief topmodel van Mercedes, want de gelijkenissen met de AMG GT zijn evident. Niet geheel verwonderlijk, als je bedenkt dat de nieuwe SL het stokje van de AMG GT Roadster overneemt. Tegelijkertijd weten we al dat de SL een 2+2-configuratie krijgt, logischerwijs moet de SL daarmee ook het gat opvullen dat de verdwenen S-klasse Cabriolet achterliet.

De voor het eerst in jaren van een stoffen klapdak voorziene SL wordt donderdagmiddag om 16:00 u. aan het grote publiek getoond. Houd onze website in de gaten, want uiteraard praten we je direct bij.