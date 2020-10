Mercedes-AMG S 63 de weg op

Er komen op den duur natuurlijk AMG-versies van de nieuwe Mercedes-Benz S-klasse en de 'basisversie' daarvan is nu op de openbare weg gespot. Hoewel er weer acht cilinders aan de slag gaan in de neus, hangt er qua aandrijving wel de nodige vernieuwing in de lucht.

Hoewel de nieuwe Mercedes-Benz S-klasse inmiddels natuurlijk geen geheim meer is, is de testauto op deze foto's nog volledig ingepakt. Dat moet niet zo zeer zaken aan de bovenkant van de auto verborgen houden, want het grootste nieuws zit lager. Onderaan de neus is goed zichtbaar dat er een dikkere voorbumper op dit exemplaar zit en aan de achterkant verraden vier forse uitlaateinden dat het hier om een extra sportieve S-klasse gaat. Mocht dat nog niet genoeg zijn, dan vertellen de dikke remschijven je wel dat Mercedes-AMG voor deze auto verantwoordelijk is.

De van AMG afkomstige S-klasse komt er in twee uitvoeringen; de S63 en de 'S73'. Het gaat in dit geval om de eerste, zo vermoeden we. Op deze testauto ontbreekt het immers aan een laadklepje. Hoewel er bij beide AMG-versies elektrokracht aanwezig is, is er in het geval van de S63 geen stekker nodig om de aandrijving van stroom te voorzien. Die put zijn kracht uit de bekende 4,0-liter biturbo V8 en kan waarschijnlijk met behulp van een 48V mild-hybridesysteem en EQ-Boost startergenerator elektro-ondersteuning krijgen. Zo past Mercedes-AMG dat ook al toe in de GLS 63. Als we op vergelijkbare prestaties als in die GLS mogen rekenen, kan de S63 tot tegen de 640 pk aan vermogen aanspreken. Toch weer aanzienlijk meer dan de 612 pk van de huidige S63.

Zoals gezegd zit er voor zover bekend ook een 'S73' in het vat. Die gaat een stapje verder qua elektrische aandrijving en wordt waarschijnlijk een heuse plug-in hybride. Eind vorig jaar maakte Mercedes-AMG bekend dat de GT 4-Door een dergelijke aandrijflijn krijgt en dan kan de S-klasse natuurlijk niet achterblijven. Met de AMG GT Concept uit 2017 blikte Mercedes vooruit op zo'n opper-plug-in. Die had een combinatie van de 4.0 V8 en een op de achterwielen aangesloten elektromotor. Samen goed voor een systeemvermogen van 800 pk. Jawel, 800 pk af-fabriek in een S-klasse. We wachten met spanning af.