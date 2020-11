Mercedes-AMG GT 4-door pakt record Nürburgring terug

Het klinkt misschien wat kinderachtig, maar records pakken op de Nürburgring-Nordschleife is voor tal van fabrikanten ontzettend belangrijk. Het toont immers dat jij in die klasse de snelste auto biedt. Het zat Mercedes-AMG dan ook niet lekker dat in september de Porsche Panamera Turbo sneller door de 'Groene Hel' ging dan haar eigen luxe topmodel; de 4-door 63 S 4Matic+. Die had namelijk daarvoor nog het record in de 'Luxury Class' in handen.

Tijd voor een nieuwe poging dus en met succes. In 7 minuten en 27,8 seconden legde de Mercedes-AMG GT 4-door de 20,8 km lange ronde af. Pakweg 2 seconden sneller dan de Porsche en 2,3 seconden sneller dan de vorige keer dat de Mercedes het deed met deze auto. Dan kijken we naar het volledige circuit, op de 20,6 km lange meetafstand (die bekeken wordt voor recordmetingen) was de auto er in 7:23,01 klaar mee.

De 640 pk sterke snelste vierdeurs van Mercedes-AMG werd door coureur Demian Schaffert bestuurd. Hij was ook degene die twee jaar geleden het vorige record met deze auto pakte. Volgens Mercedes is de tijd officieel waargenomen door recordnotarissen en gaat het dus de boeken in als het nieuwe Ringrecord in de 'Luxury Class'.