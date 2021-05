Mercedes-AMG C63 Estate beter te zien

De nieuwe Mercedes-AMG C63 was al eerder gespot met een camouflagehuid, zowel als Sedan als Estate. Bij die prototypes waren zowel de verlichting als de voor- en achterbumper goed bedekt, zodat de uiteindelijke vorm nog lastig te bepalen was. Bij dit prototype zijn de grote luchtinlaten in de voorbumper en de Panamericana-grille echter goed te zien. Dat brengt geen grote verrassingen met zich mee, want de aanpak is vergelijkbaar met die van de uitgaande C63. Aan de achterzijde zet die voorspelbaarheid zich voort. Uit de achterbumper steken vier grote uitlaatsierstukken en er is een diffuser met meerdere vinnen te zien. Het lijkt er daarnaast op dat het prototype beschikt over een uitsparing voor een trekhaak. Handig.

Verder rolt de testauto voor en achter op verschillende wielen. Of die wieldesigns uiteindelijk ook hun weg naar de configurator gaan vinden, blijft nog gissen. De grote remschijven achter de voorwielen verraden eveneens dat het nodige geweld schuilgaat onder de kap van de C63. Mercedes-AMG lichtte de aandrijflijn al toe in zijn elektrificatieplannen. Onder de kap komt een in lengterichting geplaatste 2.0 viercilinder turbo te liggen, een doorontwikkeling van de M139-motor uit de A45 S. Die krachtbron moet 450 pk leveren, een elektromotor op de achteras schopt het systeemvermogen vervolgens naar ruim 650 pk. Fors meer dan de 510 pk van de BMW M3 Competition.

Het ligt voor de hand dat er ook een minder krachtige versie van de C63 op de prijslijst komt te staan. Onder de C63 komt in ieder geval ook nog een mildere AMG-variant van de C-klasse, die 'C43' of 'C53' gaat heten. Die wordt later dit jaar als eerste gepresenteerd, de C63 en C63S volgen daarna.