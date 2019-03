Mercedes-AMG A35 4Matic Limousine gepresenteerd

In september vorig jaar maakte de wereld kennis met de AMG 35-versie van de A-klasse Hatchback, een krachtige variant die tot de komst van de A45-variant als topper van het A-gamma fungeert. Mercedes' compacte modelfamilie bestaat niet alleen uit de A-klasse Hatchback, maar ook uit de A-klasse Limousine, niet te verwarren met de nieuwe CLA. Het is die eerste die Mercedes-Benz nu ook onderdompelt in de AMG 35-saus.

Net als de reeds bekende A35 Hatchback krijgt ook deze A35 Limousine een 306 pk en 400 Nm sterke geblazen 2.0 onder de kap, een aan een zeventraps AMG Speedshift-automaat gekoppelde viercilinder waarmee de A-klasse Limousine in 4,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h sprint. Daarmee is -ie slechts 0,1 tel 'trager' dan z'n hatchbackbroer. De topsnelheid is begrensd op 250 km/h. Hoeft het allemaal niet zo rap? Reken dan op een verbruik van 7,2-7,3 l/100 km/h.

Uiteraard is ook de AMG-versie van de A Limousine voorzien van 4Matic-aandrijving. Het 4Matic-systeem is in de standen Comfort en Sport te zetten waarbij die laatste geactiveerd wordt door de ESP Sport Handling- of ESP Off-knop in te drukken. Via AMG Dynamic Select is de auto in de rijmodi Slippery, Comfort, Sport, Sport+ en Individual te zetten. Deze standen hebben uiteraard invloed op de afstelling van het onderstel en de gasrespons. Mercedes-AMG monteert uiteraard een set sportveren en -dempers onder de auto én geeft de A35 een AMG-uitlaatsysteem met kleppen mee.

Mercedes-AMG heeft de stijfheid van de koets vergroot door een aluminium plaat onder de motorruimte te plaatsen. Daarbij monteren de heren en dames uit Affalterbach extra verstevigingsbeugels die aan de onderzijde van de auto een plek krijgen. Vanbinnen monteert Mercedes-AMG sportstoelen waar kunstleer en microvezel omheen is gevouwen. Rode stiksels en rode gordels zijn aanwezig om het sportieve dna van de auto te benadrukken. Het AMG-stuur is overigens helemaal nieuw.

Uiteindelijk gaat Mercedes-AMG ook een 45-variant van de nieuwe A-klasse voeren. Voor die auto zetten we in op een vermogen van zo'n 400 pk.